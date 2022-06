ग्वालियर। नेशनल हेराल्ड केस में ED कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi in National Herald Case) से लगातार पूछताछ कर रही है. जिसे लेकर भारी विरोध देखा जा रहा है. कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है. ईडी की जांच का विरोध करते हुए पैदल मार्च भी निकाला. इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान (Narottam mishra big statement) सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर आप नीट एंड क्लीन है तो फिर घबराहट किस बात की. अगर आप डरते नहीं हैं तो फिर भीड़ को क्यों ले जा रहे हैं.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान

राहुल नकली गांधी हैं : गृह मंत्री नरोत्तम ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि यह ना कभी सावरकर हो सकते हैं और ना ही गांधी हो सकते हैं. यह तो नकली गांधी हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वज गांधी नहीं लिखते थे, यह बताएं फिरोज कौन थे. जो कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं और कभी अपने आप को गांधी परिवार का वंशज बताते हैं. गृह मंत्री ने राहुल गांधा का नाम लिए बिना कहा कि इनके भ्रष्टाचार के मामलों की परत उखड़ चुकी है. इसलिए यह लोग बेचैन हैं.

चंबल में कोई डकैत सक्रिय नहीं: वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में पंचायत चुनावों (MP Mayor election) में उपद्रव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (MP Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि चंबल में इस समय कोई भी डकैत सक्रिय नहीं है. चंबल की पुलिस पूरी तरह सतर्क है और पंचायत चुनावों (MP Panchayat election) में शांति का माहौल रहेगा. चंबल में डकैत सिर्फ कांग्रेस के समय में थे. लेकिन जब से भाजपा की सरकार है उसके बाद डकैत पूरी तरह खत्म हो चुके हैं. मध्यप्रदेश शांति का टापू है. यहां की पुलिस सक्रिय है. यहां न सिमी का नेटवर्क है और न हमने नक्सलियों को हमने पनपने दिया.

