ग्वालियर। जिले के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम घुरैया पुरा आरोली में रहने वाली एक 14 साल की लड़की की शादी मुरैना के संजय कॉलोनी में रहने वाले एक युवक से करा दी गई. घटना 20 अप्रैल की है, लेकिन बच्ची की दादी ने कम उम्र का हवाला देकर इस शादी को रुकवाने की कोशिश की थी. इसके बाद भी घर के लोग नहीं माने. तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी.

14 साल की किशोरी की कर दी शादी

पुलिस पूरी पड़ताल के बाद किया केस दर्ज : पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि लड़की की उम्र सिर्फ 14 साल थी. ऐसे में उसकी शादी बाल विवाह अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी आती है. लंबी विवेचना के बाद पुलिस ने आखिरकार लड़की की दादी शारदा देवी की शिकायत पर उसकी मां नीतू, मायके पक्ष के नाना- नानी शीला, रामकिशन, रिंकू, सुनील और भूपेंद्र के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दूल्हे के खिलाफ भी केस दर्ज : इसके साथ ही शादी करने वाले सुनील नामक युवक को भी आरोपी बनाया गया है, जो कि लड़की की मां एवं नाना नानी और अन्य लोगों को भी इस मामले में मुलजिम बनाया गया है. एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. (14 year old girl got married in Gwalior) (Minor Marriage case filed against 5 people)