फॉरेस्ट रिजर्व से निकलकर सड़क पर आया तेंदुआ, रास्ते से गुजर रहे लोग आए दहशत में - Leopard came out of forest reserve

21 hours ago

मंदसौर. गांधी सागर अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश सरकार अफ्रीका से चीते लाने की तैयारी कर रही है, इसी दौरान यहां तेंदुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है. रविवार की भरी दोपहर अभ्यारण्य के पास के इलाकों में तब हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ रिजर्व एरिया से निकलर सड़क पर आ गया. ये देख नीमच- झालावाड़ मार्ग से गुजरने वाले लोगों की सांस थम गईं. फॉरेस्ट रिजर्व से निकलकर सड़क पर आया तेंदुआ (Etv Bharat) तेंदुए को हाईवे पर देख दहशत में आए राहगीर दोपहर के वक्त तेंदुआ अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्राम रावली कुड़ी इलाके से निकलकर नीमच-झालावाड़ हाईवे पर चला आया. ये देख रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने अपनी कारों के शीशे बंद कर लिए, तो कई बाइक सवार उल्टी दिशा में भागने लगे. इसी दौरान कुछ लोगों ने इस तेंदुए का वीडियो बनाया और वन विभाग को भी सूचना दी. तब तक तेंदुआ आगे की ओर भाग चुका था. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम घटना की जानकारी लगते ही विभाग की 6 सदस्यीय टीम हाईवे पर पहुंची और दोनों ओर के रास्ते बंद कर दिए. थोड़ी देर में तेंदुआ खुद वापस अभ्यारण्य क्षेत्र में लौट गया. इसके बाद वन विभाग के अमले ने इस रास्ते पर वापस आवगमन चालू कराया. गांधी सागर एसडीओ राजेश मंडावलिया ने इस घटना को लेकर कहा, '' अभ्यारण्य क्षेत्र में इन दिनों करीब 50 से भी ज्यादा तेंदुए हैं, जो अक्सर इस तरह विचरण करते रहते हैं. हालांकि, विभागीय अमले की उनपर कड़ी निगरानी रहते है. इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालकों और लोगों से भी अपील है कि इस क्षेत्र से गुजरते वक्त ज्यादा सतर्कता बरतें.