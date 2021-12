छिंदवाड़ा । छिंदवाड़ा के डेढ लाख छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग करवाएंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ. जिले के विद्यार्थियों को नि:शुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराए जाने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कमलनाथ ने कहा कि छात्र जगत इस सुविधा का पूरा लाभ लें जिससे कठिन से कठिन विषय पर वे सरलता पूर्वक लाभ प्राप्त कर सकें. कमलनाथ ने आगे कहा कि हमारा छिंदवाड़ा जिला देश का ऐसा पहला जिला है जहां यह सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है.

छिंदवाड़ा के डेढ लाख छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग

बीजेपी जोर-जोर से बोलकर झूठ को भी सच साबित कर देती है, छिंदवाड़ा में कमलनाथ का भाजपा पर बयान

आने वाली पीढ़ी का विकास जरूरी वादों से कुछ नहीं होता

उपस्थित छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कमलनाथ ने आगे कहा- "आप सभी इंटरनेट से जुड़े हैं इसका फायदा कैसे उठाएं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. ज्ञान जीवन भर हासिल करना चाहिए. अब सड़क पानी की चिंता मुझे नहीं है, अब मुझे आपके भविष्य की चिंता है. आपका भविष्य कैसे तय होगा यह आपको सोचना है. आप को पहले यह तय करना होगा कि पांच साल बाद आपको क्या करना है. एक रोड मैप तैयार करना होगा. जो सुविधा आपके पास है, वह पहले के बच्चों के पास नहीं थी. आपको सच्चाई समझनी होगी, 15 लाख रुपए देंगे, हर साल नौकरी देंगे जैसी घोषणाओं और आश्वासनों का विकास हम नहीं चाहते".

छिंदवाड़ा के डेढ लाख छात्रों को फ्री ऑनलाइन कोचिंग

प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी भविष्य में दी जाएगी- नकुलनाथ

इस अवसर पर जिले के सांसद नकुलनाथ ने छात्र-छात्राओं और उनके पालकों को सम्बोधित करते हुए कहा आने वाले सालों में आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविद आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग भी भविष्य में दी जाएगी. आप लोगों को किस क्षेत्र में रोजगार चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए इसका भी मार्गदर्शन किया जाएगा. किस क्षेत्र में आप सफल रहेंगे उसी क्षेत्र के विद्वान आपका मार्गदर्शन कर तैयारियां कराएंगे. आप सभी नि:शुल्क ऑनलाइन कोचिंग से जुड़कर तैयारियां करें साथ ही अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों को भी ऑनलाइन कोचिंग का लाभ दिलाने का प्रयास करें.

(Free online coaching to 1.5 lakh students of Chhindwara) (Chhindwara Latest News) (Free online coaching in Chhindwara)