छिंदवाड़ा। शहनाई लॉन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि आधुनिक परिदृश्य को समझते और आज की परिस्थितियों को देखते हुए अब कार्यकर्ताओं को भी तकनीक से जुड़ना होगा. तकनीक के माध्यम से ही आप अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं साथ ही लोगों से जुड़ सकते हैं. (Chhindwara Assembly Constituency Congress Workers Conference)

छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन

छिंदवाड़ा का नागरिक सच्चा, सीधा, सरल

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि- "मैं जानता हूं मेरे अपने छिंदवाड़ा जिले का प्रत्येक नागरिक सच्चा, सीधा, सरल और ईमानदार है. छल कपट की राजनीति से इन्हें कोई लेना देना नहीं और इस सरलता का पूरा लाभ विपक्ष उठाता आ रहा है. अब हमें इससे सावधान होना पड़ेगा".

बीजेपी जोर-जोर से बोलकर झूठ को भी सच साबित कर देती है

छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कमलनाथ ने कहा कि भाजपा जोर-जोर से बोलकर झूठ को भी सच साबित कर देती है. उन्होंने कहा कि- "मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है, आप लोगों के काम और विश्वास से ही मुझे बल मिलता है. आप कांग्रेस की संस्कृति से प्रभावित हैं, इसलिए आप आज यहां अपना घर छोड़कर आए हैं. यही कांग्रेस की संस्कृति है, इसी संस्कृति पर हमला हो रहा है. धर्म और संस्कृति को बांटने का प्रयास किया जा रहा है ". (Kamal Nath in Chhindwara Assembly Constituency Workers Conference)

छिंदवाड़ा की पहचान हाइवे और विकास से नहीं

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की पहचान हाइवे और विकास से नहीं है, यहां के लोगों की सोच और विश्वास से है. उन्होंने कहा कि ऐसी सोच और कहीं नहीं है, अब दौर बदल चुका है और इस परिवर्तन को भी समझना होगा. एक-एक मतदाता तक कैसे पहुंचेंगे इस पर विचार करना होगा. कमलनाथ ने बाल कांग्रेस और सदस्यता अभियान पर जोर दिया.

