Ujjain High Voltage Drama: दो बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भागी थी महिला! अब पहुंची बालगृह, पति-पत्नी के बीच मासूमों की कस्टडी को लेकर हुआ विवाद

दो बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ भागी महिला अब उज्जैन के बालगृह पहुंची, इस दौरान महिला और उसके पति के बीच मासूमों की कस्टडी को लेकर लगभग एक घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. महिला ने जहां बच्ची की कस्टडी की मांग की है, वहीं पति ने दोनों बच्चों की कस्टडी लेने से इंकार किया है. (Ujjain High Voltage Drama)

Urban Body Election 2022: राज्यसभा सांसद संजय सिंह का BJP पर बड़ा आरोप! कहा पार्टी और नेताओं के आतंकी कनेक्शन की हो JPC जांच

राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Election 2022) को लेकर आप प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया. इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी जमकर हमला बोला और बीजेपी के नेताओं का कनेक्शन आतंकी से बताया. (Sanjay Singh told BJP poison Khurani gang)

Congress Leader Resignation: सिंधिया के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कांग्रेस नेता गोपीलाल ने दिया इस्तीफा, कहा- सिंधिया के खिलाफ बोलने से डरते हैं कांग्रेस और कमलनाथ

गोपीलाल भारतीय ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ सिंधिया के खिलाफ बोलने से डरते हैं. (Congress leader Gopilal resigned)

BJP Manifesto : घोषणा पत्र की टाइमिंग पर सवाल, प्रचार थमने के कुछ घंटे पहले जारी करने की क्या है वजह

BJP ने चुनाव प्रचार थमने के कुछ घंटों पहले स्थानीय स्तर पर नगर निगम चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया. माना जा रहा है कि लगातार अंतर्कलह और बागियों से जूझ रही बीजेपी को घोषणा पत्र को जारी करने में देर हुई. (Question on timing of BJP manifesto) (Delay in releasing manifesto of BJP) (BJP battling infighting and rebels)

Shivraj on Udaipur incident: सीएम शिवराज बोले - उदयपुर व अमरावती की घटनाएं कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति का परिणाम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उदयपुर, अमरावती की घटनाएं कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति का परिणाम हैं. सोमवार को उन्होंने इंदौर में कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल और महाराष्ट्र के अमरावती शहर में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या तुष्टीकऱण का नतीजा है. (CM Shivraj latest statement) (Shivraj on Udaipur incident) ((tailor Kanhaiya Lal Udaipur murder))

Chess Olympiad Bhopal: शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले भोपाल पहुंची, उल्लास का माहौल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून को रवाना की गई 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले सोमवार को भोपाल पहुंची. ग्रैंड मास्टर अनुराग महामल के नेतृत्व में मशाल टीटी नगर स्टेडियम पहुंची. खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने उनका स्वागत किया. भारत में पहली बार चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है. चेन्नई के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक लगभग 187 देशों के 2 हज़ार खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे. (Chess Olympiad torch relay in Bhopal) (Olympiad torch visiting cities of MP)

Youth Trapped in River: मछली पकड़ने गया युवक नदी में फंसा, बाढ़ आने से रेस्क्यू में हो रही दिक्कत

बैतूल। घोड़ाडोंगरी तहसील के विष्णुपुर गांव में सोमवार दोपहर मछली पकड़ने गया एक युवक अचानक बाढ़ आने से बीच नदी में फंस गया. युवक को बीच नदी में फंसा देखकर ग्रामीणों ने चोपना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया है. भाड़ंगा नदी पहाड़ी नदी होने की वजह से यहां बाढ़ का ज्यादा खतरा रहता है.

MP Weather Latest : MP के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, भिंड-टीकमगढ़ व दमोह में गाज गिरने से तीन की मौत

मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह से बारिश का दौर जारी है. मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है. हवाएं भी 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगीं. इधर भिंड के दबोह में बिजली गिरने से 40 साल की महिला चमेली कुशवाहा की मौत की खबर है. वहीं टीकमगढ़ और दमोह में भी गाज गिरने से एक-एक मौत हुई है. अशोकनगर के ईसागढ़ में नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह गया.(MP Weather Update) (Heavy Rain in MP Today)

Gandhi Medical College: कॉलेज में जिस कोर्स की पढ़ाई नहीं उसी का मांगा जा रहा सर्टिफिकेट, जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर

जबलपुर हाईकोर्ट में एक डॉक्टर ने गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कॉलेज के एक शर्त का जिक्र किया है. रेसिडेंस डॉक्टर पद को लेकर एक शर्त रखी गई थी, जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सुनवाई की है.(Petition filed in Jabalpur High Court)

MP Urban Body Election 2022: उज्जैन में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच मारपीट, BJP पर लगे शराब बांटने के आरोप

उज्जैन के वार्ड क्रमांक 25 में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो बायरल हो रहा है. इसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा से जान को खतरा होने के आरोप लगाए हैं. इसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्र में लोगों को शराब बांट रहे हैं, और धमका रहे हैं. (MP Urban Body Election 2022) (fight between workers of BJP and independent candidate)