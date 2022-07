भोपाल/शहडोल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में सोमवार सुबह से बारिश हो रही है. जिससे तापमान में गिरावट आ गई है. कई जगह नदी-नाले उफान पर आ गए हैं. इधर भिंड के दबोह में बिजली गिरने से 40 साल की महिला चमेली कुशवाहा की मौत की खबर है. वहीं टीकमगढ़ और दमोह में भी गाज गिरने से एक-एक मौत हुई है. वहीं इंदौर में सोमवार सुबह से बादल छाए रहे. सुबह 8 बजे तक पारा 24 डिग्री तक ही पहुंचा. मौसम विभाग ने भोपाल, नर्मदापुरम समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है.

चौबीस घंटों में भोपाल में 25.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड : मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है. जिस वजह से राजधानी भोपाल सहित गई जगह तीन दिन से अच्छी वर्षा हो रही है. चौबीस घंटों में भोपाल में 25.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम वैज्ञानिकों ने आज कई जगह बिजली गिरने की भी आशंका जताई है. हवाएं भी 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेगीं. मौसम विभाग ने लोगों ने अपील की है कि जरूरत ना होने पर घर से बाहर नहीं निकलें. पेड़ों के नीचे या खुले मैदानों में न जाने की भी सलाह दी है.

अशोकनगर में तेज बहाव में बह गया ट्रैक्टर : रविवार को मध्यप्रदेश में जोरदार बारिश हुई. भोपाल, खंडवा, अशोकनगर, सागर, छिंदवाड़ा, खंडवा, रायसेन और ग्वालियर भी तर हो गए. अशोकनगर के ईसागढ़ में नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर बह गया. ड्राइवर ने तैर कर जान बचाई. भोपाल में जहां कई इलाकों में पानी भर गया वहीं सागर में घरों में बारिश का पानी आ गया. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इधर बुरहानपुर के निंबोला में रविवार को 1 घंटे की बारिश में उतावली नदी में बाढ़ आने से निंबोला-खामला रोड की पुलिया डूब गई. जिससे आवागमन प्रभावित हुआ.

MP Weather Update: आज प्रदेश के इन जिलों में होगी बारिश! पांच जुलाई से जोरदार बरसात होने की संभावना

शहडोल में झमाझम बरसात : शहडोल जिले में आज सुबह से ही झमाझम बरसात का दौर जारी है. जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सुबह से स्कूल जाने आने वाले बच्चों और काम पर जाने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. शहडोल जिले में पिछले दो-तीन दिन से ही मौसम का मूड बदला हुआ है और कभी रिमझिम बारिश हो रही है कभी तेज. रविवार को पूरे दिन बारिश होती रही, और सोमवार सुबह से ही रिमझिम फुहारों के साथ बारिश का दौर जारी है. बता दें कि शहडोल जिले में किसानों को लंबे समय से तेज बारिश का इंतजार था और ये इंतजार अब उनका खत्म होता नजर आ रहा है. पिछले एक-दो दिन से जिस तरह से बारिश हो रही है उसके बाद अब जिले का किसान पूरी तरह से खेती किसानी में जुड़ चुका है जिले में 60 से 70 परसेंट किसान ऐसे हैं, जो बारिश पर आश्रित होकर खेती करते हैं. (MP Weather Update) (Heavy Rain in MP Today) (Three dies in lightning strike in Bhind Tikamgarh and Damoh)