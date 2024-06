ब्रश करने के तुरंत बाद उंगली को 50 सेकंड मुंह में डाल करें ये काम, स्टील की तरह मजबूत होंगे दांत - Fingers Brushing Right Way

Fingers Brushing Right Way: मोती की तरह चमकने वाले दांत किसे पसंद नहीं है. सुबह उठते साथ ही हमारी सबसे पहली एक्टिविटी भी टूथ ब्रश करने की होती है. दांतों की सफाई करने के बाद ही हम ताजगी महसूस करते हैं. जो लोग रोजाना दांतों की सफाई नहीं करते उन्हें दांतों में कैविटी, मसूढ़ों में सूजन, मुंह में बदबू जैसी तकलीफें हो सकती हैं. इसलिए डॉक्टर भी रोजाना दांतों की सफाई करने की सलाह देते हैं. ब्रश करने के बाद ही सुबह का नाश्ता किया जाता है. लेकिन कई बार ब्रश के तुरंत बाद कॉफी, चाय या कुछ भी खा लेने से दांतों की सेंसिटिविटी प्रभावित होती है. इसलिए ब्रश करने के बाद एक छोटा का काम करेंगे तो आपके दांत मजबूत होंगे और कई लाभ मिलेंगे.

उंगली से करें दांतों की मसाज

पहले के जमाने में दातून और उंगली से दांतों की सफाई की जाती थी. जो दांतों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता था. लेकिन अब टूथ ब्रश ने दातून की जगह ले ली है. बहुत कम लोग दातून का इस्तेमाल करते हैं. उंगली से दांतों और मसूड़ों की मसाज करने के बहुत फायदे हैं. ब्रश करने के बाद कुछ भी खाने से बचें. पहले 50 सेकंड तक अपने दांतों की उंगली से धीरे-धीरे मसाज करें. इससे आपको ढेरों फायदे मिलेंगे. बत्तीसी मजबूत होगी और दांतों का झड़ना भी रुकेगा. How To Clean Teeth With Fingers

दांतों का रखें खास ख्याल

नियमित रूप से दांतों की सफाई करना बेहद जरूरी है. दांतों की सही से सफाई नहीं होगी तो खाना दांतों और मसूड़ों के बीच में जमा रहता है, जिससे कैविटीज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. इसलिए दातों की अच्छे से सफाई करें और ब्रश करने के बाद उंगली से दांतों और मसूड़ों की मसाज करें. हमेशा ब्रश को गोल घुमाकर करें. साथ ही कभी भी दबाव देकर ब्रश नहीं करें. कई बार तेज-तेज ब्रश करने से दातों से खून आने लगता है. इसके अलावा कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना ही खाएं. बाहर का खाना दांतों पर बहुत असर डालता है. Datun for better Cleaning teeth

सही ब्रश का करें चुनाव, दातून बेस्ट ऑप्शन

सही ब्रश का चुनाव भी बेहद जरूरी है. अगर ब्रश सही नहीं रहेगा तो दांतों से गंदगी नहीं निकलेगी, इसलिए अच्छे ब्रश का ही इस्तेमाल करें. कई बार ऐसा होता है कि रोजाना ब्रश करने और महंगे टूथपेस्ट के बाद भी दांत पीले पड़ जाते हैं. इस समस्या से बचने के लिए आप दिन में दो बार ब्रश करें. हो सके तो दांतों को साफ करने के लिए दातुन का उपयोग करें. दातून से दांत तो साफ होते ही हैं, साथ ही कफ, मुंह की दुर्गंध जैसी समस्याओं से निजात मिल जाती है. आज कल टूथ पेस्ट में कई प्रकार के केमिकल मिलाए जा रहे हैं जो सेहत के लिए हानिकारक है. वह दातून की तरह भी काम नहीं करता है. इसलिए दातून दांतों और मसूड़ों के लिए बेस्ट ऑप्शन है. Which Toothbrush Good for Teeth