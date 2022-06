Ranji Trophy MP Cricket Team :CM शिवराज ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल से पहले MP के क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाया

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश रणजी मैच के खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर बात की है. सीएम ने खिलाड़ियों को फाइनल मैच जीतने के लिए प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दीं. साथ ही मुख्यमंत्री निवास पर भी आमंत्रित किया. (CM Shivraj encourages MP cricketers) (MP team in Ranji Trophy final) (MP team play final from Mumbai) (CM Talked to players of MP Ranji match)

MP Chunav 2022:'ढम-ढम बाजे ढोल'...बैंड बजाने वालों के चेहरे पर चुनाव से आई चमक, कोरोना काल में बंद थी दुकान

इंदौर में चुनाव आते ही बैंड-बाजों के काम में रौनक लौट आई है. ढोल बजाने वाले ढोलकिए के चेहरों पर खुशी लौट आई है. (MP Chunav 2022) (MP Chunav 2022 work of bandwagon returned)

Pragya Thakur Death Threats: धमकी देने वालों को सांसद प्रज्ञा की चेतावनी, कहा- ....ठोकना भी आता है

भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फोन पर जान से मारने की धमकी (Pragya Thakur received death threats) मिलने पर प्रज्ञा सिंह ने लताड़ लगाते हुए ट्विटर पर चुनौती दी है. जिन नंबर से प्रज्ञा सिंह को धमकी मिली वो दुबई के हैं. प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर उन नंबरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि, हां मैं भोपाल में हूं और मुझे ठोकना भी आता है.

International Yoga Day 2022: बच्चों के साथ योग करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज, लाल परेड पर होगा आयोजन

International Yoga Day 2022: इस बार का योग दिवस बेहद खास होगा. योग दिवस के लिए केन्द्र सरकार ने देश भर के 75 ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजन करने के निर्देश दिए हैं. जिनमें से मध्य प्रदेश के चार टूरिस्ट स्पॉट को भी शामिल किया गया है. सुबह 6 बजे से योग दिवस का कार्यक्रम करीब 7:45 तक चलेगा. सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल की लाल परेड पर विद्यार्थियों के साथ योग करेंगे और उन्हें योग के महत्व और जीवन में सकारात्मक परिणामों के बारे में भी बताएंगे.

Longest day of Year : 21 जून को इतने बजे परछाई भी छोड़ देगी आपका साथ, ये है वजह, यहां दिखेगा सबसे बेहतरीन नजारा

परछाई हमेशा हमारा साथ देती है, लेकिन 21 जून (Longest day of Year) को यह बात भी थोड़ी देर के लिए गलत साबित हो जाती है. 21 जून के दिन दोपहर में थोड़ी देर सूर्य की रोशनी में भी हमारी परछाई (shadowless body) नजर नहीं आती है. पृथ्वी पर दिन सुबह जल्दी होगा जबकि सूर्यास्त देर से होगा. 21 जून (Summer solstice 2022) को साल के सबसे बड़े दिन के साथ ही साल की सबसे छोटी रात भी होती है. Shadow will disappear

MP Congress : कमलनाथ ने फिर चेताया - निकाय चुनाव में परफाॅर्मेंस से तय होगा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड

निकाय चुनाव में अपने चहेतों को टिकट दिलवाने में ऐड़ी चोटी का जोर लगाने वाले कांग्रेस विधायकों के रिपोर्ट कार्ड में निकाय चुनाव के रिजल्ट के नंबर जुड़ेंगे. कांग्रेस विधायकों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए प्रदेश संगठन के सामने खूब जोर लगाया, लेकिन अब इन विधायकों को इन उम्मीदवारों को जिताकर लाना होगा. पीसीसी प्रमुख कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल है और विधायकों के क्षेत्र में पार्टी का क्या परफाॅर्मेंस है, इससे उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा. (Kamal Nath again warned to MLAs) (Decide by performance in civic polls)

Digvijay Singh Case: दिग्विजय सिंह ने कहा RSS करता है ISI के लिए जासूसी, मानहानि का केस दर्ज, इस दिन होगी कोर्ट में पेशी

सांसद दिग्विजय सिंह (former CM Digvijay Singh) पर आरोप है कि उन्होंने भिंड में एक राजनीतिक कार्यक्रम में 31 अगस्त 2019 को पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगाए थे(Lawyer filed petition against former CM Digvijay Singh). इस मामले को लेकर दिग्विजय पर एक वकील की याचिका पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है. (Digvijay Singh appear in Gwalior Court on 23 july)

World Yoga Day 2022: जबलपुर की 'वाटर गर्ल' पानी में तैरते हुए करती है योगा, बताया सेहतमंद रहने का मंत्र

International Yoga Day 2022: आज कल के बिजी लाइफ स्टाइल में शरीर को अगर स्वस्थ रखना है, तो उसके लिए योगा करना बहुत जरूरी माना जाता है. यही वजह है कि 21 जून को अब योग दिवस (21 June 2022 World Yoga Day) के रूप में मनाया जाता है. आइए जानते हैं जबलपुर की 'वाटर गर्ल' (Jabalpur water girl Ganga Chakraborty) से योगा के बारे में, (jabalpur yoga day).(Clean Narmada river)

MP High Court News : हाईकोर्ट ने दी युवती को मर्जी के अनुसार मुस्लिम युवक के साथ रहने की आजादी

अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक के साथ रहने की स्वतंत्रता हाईकोर्ट ने बालिग युवती को प्रदान की. युवती की उम्र महज 19 होने के कारण हाईकोर्ट ने प्रोवेशन ऑफिसर को प्रत्येक पखवाडे़ में युवती के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये थे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विषाल मिश्रा की युगलपीठ ने बंधी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण करते हुए अपने आदेश में कहा है कि बालिग होने के कारण युवती को अपनी मर्जी के विवाह करने तथा रहने की स्वतंत्रता है. (High Court gave freedom to girl) (live with Muslim youth as per her wish)

Bhopal Death: बैरागढ़ में ढही नाले की दीवार, हादसे में 2 मजदूरों की मौत, तेज बहाव में बहे कई लोग, रेस्क्यू जारी...

भोपाल। बैरागढ़ की पुरानी सिंधु टाकीज के पीछे नाले की टूटी दीवार के कारम काम कर रहे आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए और दो की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि पानी का बहाव तेज होने से काम कर रहे मजदूर पानी में बह गए. हादसे में 2 की मौत हो चुकी है और 6 लोग बह गए. नगर निगम आयुक्त केवीएस चौधरी बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है.