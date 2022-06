Indore Swine Flu: इंदौर में स्वाइन फ्लू के कई मामले मिलने के बाद हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक साथ 3 स्वाइन फ्लू के मरीजों के मिलने के बाद हड़कंप है. कोरोना से ठीक पहले राज्य के कई शहरों में इस फ्लू ने लोगों को अपनी चपेट में लिया था और इससे मौतें भी हुई थीं. फिलहाल इंदौर में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद एमपी के स्वास्थ्य विभाग ने सभी को अलर्ट मोड में रहने को कहा है क्योंकि आने वाले महीनों में इसका खतरा बढ़ भी सकता है. जानें स्वाइन फ्लू के लक्षण और बचाव के तरीके.

Bhopal Accident : भोपाल में हादसा, तीन मंजिला बिल्डिंग गिरी, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी

भोपाल में 3 मंजिला मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया है. मकान के मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है. इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है. भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी मौके पर पहुंचे.

Man Jumped from Three-storey Building: तीन मंजिला बिल्डिंग से युवक ने लगाई छलांग, लोगों ने चादर के जरिए किया रेस्क्यू, चोरी करने आया था युवक

इंदौर। मल्हारगंज थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक तीन मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिरता दिखाई दे रहा है. इस युवक को वहां मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर लिया. इसकी वजह से युवक की जान बच गई. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रहवासियों के जानकारी के अनुसार युवक क्षेत्र में मौजूद तीन मंजिला बिल्डिंग में चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आया हुआ था, लेकिन इसी दौरान वहां पर कुछ लोगों ने उसे देख लिया और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी.

Congress MLA Allegation on BJP MP: निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक का आरोप कहा- मुझ पर डोरे डाल रही है भाजपा, भाजपा बोली शुक्ला छुट्टे सांड

इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला (indore Congress MLA Sanjay shukla) ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया. इधर संजय शुक्ला के आरोप को खारिज करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Irfan Pathan: भोपाल में क्रिकेट के गुर सिखाएंगे इरफान पठान, 9 साल के बच्चे की बैटिंग देख खुद की बॉलिंग

भोपाल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर और क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स के सह संस्थापक, इरफान पठान ने भोपाल में क्रिकेट कैंप का उद्घाटन किया. कैंप के जरिए एकेडमी की लॉन्चिंग के साथ ही भोपाल के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा तोहफा मिला है. इस एकेडमी को ‘क्रिकेट अकादमी ऑफ पठान्‍स’ नाम से जाना जाएगा. इस दौरान इरफान पठान ने 9 साल के लड़के मोहम्मद अयान की बैटिंग की भी तारीफ की, अयान के शॉट्स को इरफान कई बार अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर कर चुके हैं, और जब खुद इरफान ने उनकी बैटिंग देखी तो बॉल खुद हाथ में गेंद ले ली. इसके साथ ही उन्होंने युवा क्रिकेटरों को टिप्स भी दिए, और कहा वे अपने एकेडमी में ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को क्रिकेट सिखाएंगे. (irfan pathan launched his cricket academy) (Irfan Pathan bowled in Bhopal)

MP Local Body Election: जानिए निकाए चुनाव में कितना खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, कितनी होगी जमानत राशि

पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल भी बज गया है. विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए महापौर से लेकर पार्षद तक के उम्मीदवार जमकर पैसा खर्च करते हैं. यही वजह है कि निकाय चुनाव में पहली बार पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा तय की गई है.(How much candidates to spend in election) (How much will be security amount)

JP Nadda on Familialism: परिवारवाद पर समझौता नहीं, चाहे पार्टी को नुकसान ही क्यों न हो

राजधानी भोपाल पहुंचे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा ने गुरुद्वारा नानक टेकरी साहिब पहुँचकर मत्था टेका. उन्होनें बीजेपी कार्यालय में हुई मीटिंग और मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. साथ ही नड्डा ने साफ किया कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा. नड्डा ने CAA से लेकर भी अपनी और पार्टी की राय रखी.

JP Nadda visit MP: गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निवास पर पहुंचे जेपी नड्डा, शिवराज मंत्रिमंडल के साथ किया स्वल्पाहार

भोपाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा (BJP National President JP Nadda) मध्य प्रदेश के तीन दिवसीय दौरे (JP Nadda tour of Madhya Pradesh) पर बुधवार को भोपाल पहुंचे. इस दौरान गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) के निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के साथ मंत्रिमंडल के साथियों ने पार्टी अध्यक्ष नड्डा का स्वागत किया. जेपी नड्डा ने पार्टी के बाकी सदस्यों के साथ स्वल्पाहार भी किया. इस दौरे में वह कार्यकर्ताओं के जरिए ग्राउंड लेवल पर पार्टी के कार्यों की समीक्षा करेंगे.

MP Local Body Election: 2 चरणों में होंगे चुनाव, 6 जुलाई को पहले 13 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान, जानिए कब आएंगे नतीजे

मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. (MP Local Body Election) राज्य निर्वाचन आयोग ने (State Election Commission) ने 2 चरणों में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का ऐलान किया है. दोनों चरण के नतीजे 17 और 18 जुलाई घोषित किए जाएंगे.(press conference).

