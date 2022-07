भोपाल। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) आज शुक्रवार को 2.30 बजे राजधानी भोपाल आएंगी. शिवराज सरकार ने उनके भव्य स्वागत की तैयारी की है. मुर्मू के आगमन पर प्रदेश भर से आए आदिवासी महिला और पुरुष आए हैं. राजधानी पहुंचने पर स्टे हैंगर पर मुर्मू का आदिवासी वेशभूषा और नृत्य शैली में पारंपरिक रूप से वेलकम किया जाएगा. मुर्मू यहां से सीएम हाउस पहुंचेंगी.

अपने लिये समर्थन मांगेंगी द्रौपदी मुर्मू: मुख्यमंत्री आवास में ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है. जहां मुर्मू प्रदेश के सभी सांसद और विधायकों से अपने लिये समर्थन मांगेंगी. इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूदगी रहेंगे. मुर्मू के आगमन पर राज्यसभा और लोकसभा सदस्य, कुछ केंद्रीय मंत्री भी भोपाल आएंगे. शाम 6 बजे द्रौपदी मुर्मू दिल्ली रवाना हो जाएंगी.

राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या है मध्य प्रदेश का गणित: एमपी में विधायक के एक मत का मूल्य 131 है. इस गणित के हिसाब से बीजेपी के 127 विधायकों का कुल मूल्य 16700 हुआ. इन 127 की संख्या में बीजेपी अपने साथ एक निर्दलीय प्रदीप जायसवाल और बीएसपी की रामबाई के वोट की भी गिनती कर रही है. दूसरी तरफ़ कांग्रेस के पास 95 विधायक हैं, जिसने दो निर्दलीय विधायक केदार डाबर और सुरेन्द्र सिंह शेरा भी शमिल हैं.

भाजपा के पास 28 लोकसभा सांसद: इसके साथ प्रदेश में लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं. जिसमे से बीजेपी के पास 28 लोकसभा के सांसद हैं और 8 राज्यसभा के सांसद हैं. जबकि विपक्षी दल कांग्रेस के पास दोनों सदनों से कुल 4 ही सांसद हैं. जिसमें से एक ही लोकसभा सीट है. वह प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट हैं. 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव होना है. जिसमें सभी विधायक और सांसद मतदान करेंगे.

