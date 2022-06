भोपाल। पाकिस्तान से लगातार आ रही हवाओं का असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ा है. हवाओं के चलते मॉनसून मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर अटक गया है. मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि मानसून बड़वानी के पहले आकर रुक गया है. अब मॉनसून जबलपुर के रास्ते प्रदेश में एंट्री कर सकता है. वहीं मौसम विज्ञानियों ने आज बुधवार और गुरुवार को सागर, जबलपुर, रीवा, शहड़ोल संभागों के जिलों में बौछारें पड़ने की संभावना जताई है.

इस दिन से होगी मानसून की एंट्री: बुधवार सुबह 8 बजे राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा. ग्वालियर का 33 और जबलपुर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा. इंदौर का पारा 26 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग (MP Weather Department) के अनुसार, मानसून की एंट्री 18 जून तक हो सकती है. इधर, इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में दो दिन बाद ही बारिश के आसार बन रहे हैं. बुधवार से पश्चिमी मध्य प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना है.

Monsoon Update in MP: भोपाल, ग्वालियर स​हित कई शहरों में झमाझम बारिश, मॉनसून का काउंटडाउन शुरू, इस दिन आएगा...

कहां-कैसा रहा तापमान: देश में सबसे अधिक 43 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर एवं सीधी में रिकार्ड किया गया. राजधानी भोपाल में मंगलवार को बादल छाए रहे. हवाएं चलने से तपिश कम हुई, लेकिन उमस ने लोगों को परेशान किया. राजधानी का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इंदौर में भी मौसम दिनभर साफ रहा. 8 से 10 किमी की रफ्तार से हवा चलती रहीं, अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबलपुर में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक छिंदवाड़ा में 6.8, रतलाम में 2.0, बैतूल में 0.8, उज्जैन में 0.6 बारिश हुई.

