भोपाल। खंडवा और बैतूल के रास्ते दाखिल हुआ मॉनसून अब धीरे-धीरे सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण भोपाल में बारिश हो रही है. हालांकि इंदौर अभी भी बारिश को तरस रहा है, प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने से वातावरण में ठंडक घुल गई. शुक्रवार को भोपाल में सुबह से दोपहर तक धूप खिली रही, लेकिन शाम को शहर के कई इलाकों में बारिश हुई. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली. उधर अशोकनगर जिले में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि एक शख्स बुरी तरह से झुलस गया. मौसम विभाग के अनुसार इंदौर में 22 जून के बाद अच्छी वर्षा होगी. (Monsoon Update in MP)

खंडवा में 40 मिमी बारिश: शुक्रवार को खंडवा में 40, गुना में 16, दमाेह में 11, नौगांव में दाे, उमरिया, सागर एवं सतना में एक मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं नर्मदापुरम एवं राजगढ़ में केवल बूंदाबांदी हुई. शुक्रवार को प्रदेश में सबसे अधिक 40 डिग्री सेल्सियस तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया. भोपाल का अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री, इंदौर का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री, जबलपुर का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा. अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

चार बड़े शहरों का तापमान: शनिवार सुबह 12 बजे राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा. ग्वालियर का 34 और जबलपुर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा. इंदौर का पारा 233 डिग्री तक पहुंच गया. मौसम विभाग (MP Weather Department) के अनुसार, 19 जून से मानसून के पूर्वी मध्यप्रदेश में आगे बढ़ने के आसार हैं. इंदौर में अब 20 जून तक बारिश के आसार नहीं बन रहे हैं. मालवा निमाड़ के अधिकांश इलाकों की यह स्थिति बनी हुई है.

MP Weather Report: मध्यप्रदेश में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश! इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

72 घंटे में राजधानी भोपाल पहुंच सकता है मॉनसून: मौसम विभाग के मुताबिक, वर्तमान में पाकिस्तान व जम्मू कश्मीर पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है. जिसकी वजह से अरब सागर में सिस्टम नहीं बन रहे हैं. बंगाल की खाड़ी की सक्रियता भी कम है, वहीं राजस्थान से अरब सागर तक द्रोणिका जा रही है. इस वजह से अभी पूर्वी मप्र में वर्षा दिखाई दे रही है. अभी इंदौर में प्री मॉनसून की वर्षा नहीं हो रही है. संभावना है कि अगले 72 घंटे में मानसून राजधानी भोपाल में एंट्री कर सकता है.

