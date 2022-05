भोपाल। मध्यप्रदेश में नौतपा के पहले दिन सूरज के तेवर नरम रहे. कई जगह हुई बारिश ने नौतपा की तपन कम कर दी. तापमान में गिरावट के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली. प्रदेश के कई जिलों में 15 से 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. निवाड़ी और भिंड में जिले के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओले भी गिरने की खबर है. मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार को जबलपुर, रीवा, भाेपाल, नर्मदापुरम, शहडाेल संभागाें के जिलाें में गरज-चमक के साथ बारिश हाे सकती है. तापमान में भी आंशिक गिरावट आ सकती है.

नौ​तपा में 10 साल में सबसे कम तपा भोपाल: इधर बुधवार को राजधानी भोपाल का अधिकतम पारा 39.7 डिग्री दर्ज किया गया. 10 साल में नौतपा के पहले दिन का यह सबसे कम तापमान है. जबकि रात का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा. इंदौर का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री, जबलपुर का अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री और ग्वालियर का न्यूनतम तापमान 38.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, नया सिस्टम 27-28 मई से एक्टिव हो जाएगा. इसके बाद पूरे प्रदेश बरसात का सिलसिला शुरू हो जाएगा. मौसम विभाग ने बताया कि अभी प्रदेश में करीब चार मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है.

चार बड़े शहरों का तापमान: गुरुवार 10 बजे राजधानी भोपाल का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 32 डिग्री, जबलपुर का 33 डिग्री और ग्वालियर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले दिनाें सक्रिय रही मौसम प्रणालियाें के कारण बड़े पैमाने पर आद्रता आ गई थी. इस वजह से कई जिलाें में बारिश हुई. वर्तमान में काेई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, लेकिन नमी के कारण तापमान बढ़ते ही कहीं-कहीं बारिश हाे रही है. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति गुरुवार काे भी बनी रहने की संभावना है. लेकिन जिन जगहों पर बारिश नहीं होगी, वहां तापमान बढ़ सकता है.

शहडोल में नौतपा के दूसरे दिन झमाझम बरसात: शहडोल में नौतपा के दूसरे दिन गुरूवार को सुबह-सुबह झमाझम बरसात का दौर देखने को मिला. अचानक आसमान में घने बादल छाए, आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी. बारिश के बाद एक बार फिर से मौसम में ठंडक आ गई. इस हफ्ते हुई बारिश के बाद से तापमान में भारी गिरावट आई है. जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई.

सड़कों पर भरा बारिश का पानी

आम की फसल को नुकसान: शहडोल जिले में हल्की-फुल्की बारिश और तेज आंधी तूफान के चलते आम की फसल प्रभावित हुई हैं. क्योंकि आम पकने से पहले ही पेड़ से झड़ रहे हैं. जिसके चलते आम की खेती करने वाले किसानों को भी नुकसान का डर सता रहा है. मौसम वैज्ञानिक गुरप्रीत सिंह गांधी ने इस हफ्ते भी बारिश की संभावना जताई है. साथ ही घने बादल छाए रहने, हवाएं चलने और बादल गरजने का दौर भी देखने को मिल सकता है.

