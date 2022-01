भोपाल। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,532 नए केस आए हैं,जबकि 10,547 लोग ठीक हुए हैं. प्रदेश में वर्तमान में संक्रमण दर 11.95% और रिकवरी रेट 90.50% है. वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 71,203 है, जिनमें 1,390 पुलिसकर्मी शामिल हैं. 24 घंटे में भोपाल में 2,049 नए संकमित मिले हैं. इंदौर में 2,278 पॉजिटिव केस आए हैं और दो की मौत भी रिपोर्ट हुई है. जबलपुर में भी 2 मौत हुई है और यहां 710 नये केस मिले हैं.

MP में ओमिक्रॉन वैरिएंट के सब स्ट्रेन BA2 के 26 केस मिले

मध्य प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन वैरिएंट के सब स्ट्रेन BA2 के 26 केस सामने आ चुके हैं. इंदौर में 21 पेशेंट तो शिवपुरी में 5 पेशेंट में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है. इंदौर में नये स्ट्रेन के 20 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं. राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 72,224 से अधिक हो गया है और वर्तमान में संक्रमण दर 12.3% तक पहुंच गई है.(Stealth Omicron in MP) (BA2 case in MP)

लापरवाही की इंतहा ! MP में बिना वैरिएंट की पहचान के चल रहा है कोरोना का इलाज, अब भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली के आसरे

फिलहाल एमपी में नहीं खुलेंगे स्कूल

प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि- "मुझे नहीं लगता है कि 31 जनवरी या इसके ठीक बाद स्कूल खुल सकेंगे." उन्होंने कहा कि स्कूलों का संचालन कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए किया जाएगा. यदि कोरोना का प्रभाव इसी तरह से बढ़ता रहा तो स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं. वहीं यदि कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हुआ तो स्कूल फिर से खोलने पर विचार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को लेकर लगातार प्रदेश सरकार मॉनीटरिंग कर रही है. इसकी समीक्षा की जाएगी और जो भी स्थिति बनेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा.(Schools will not open in MP at present)(MP corona Update)