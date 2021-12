भोपाल। विधानसभा उपचुनाव जीतकर आये 3 विधायकों ने सोमवार को करीब सवा महीने बाद विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की. नवनिर्वाचित विधायक शिशुपाल यादव, कल्पना वर्मा और सुलोचना रावत को विधानसभा में शपथ दिलाई गई. विधानसभा में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित विधानसभा के पूर्व विधायकों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.



उपचुनाव जीतने वाले विधायकों ने ली शपथ

नवंबर में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भले ही सवा महीने पहले आ गए हों, लेकिन तीनों नवनिर्वाचित विधायकों ने अब जाकर विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली है. सोमवार को शुरू हुए एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन पृथ्वीपुर से जीत कर आए डॉ. शिशुपाल यादव रैगांव से निर्वाचित कल्पना वर्मा और जोबट से चुनी गईं सुलोचना रावत को विधानसभा में शपथ दिलाई गई. दरअसल, विधानसभा का सत्र न होने की वजह से तीनों ही सदस्य विधान सभा की सदस्यता की शपथ नहीं ले पाए थे. (MP By poll winner MLA took oath in Assembly)

Winter Session of MP Assembly: ओबीसी आरक्षण पर सदन में घमासान! कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को बीजेपी ने बताया पश्चाताप

सदन में दी गई श्रद्धांजलि

विधानसभा में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के अलावा भोपाल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. एनपी मिश्रा, प्रख्यात गांधीवादी एसएन सुब्बाराव, भूत पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडीस सहित पूर्व विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दी श्रद्धांजलि

सदन के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पिछले दिनों कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने कई योद्धाओं को खोया है इनमें से दो हमारे मध्य प्रदेश के थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है वह हमेशा देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे और इस दिशा में उन्होंने लगातार बेहतर कदम उठाए हैं.

नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने दी श्रद्धांजलि

नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी जनरल बिपिन रावत से कई बार मुलाकात हुई, वे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे और हमेशा देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते रहते थे. शहीदों को श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.



सदन पटल पर रखे जाएंगे ये चार विधायक

मंगलवार को विधानसभा में 4 विधेयकों को पेश किया जाएगा. ये विधेयक हैं:

मध्य प्रदेश कास्ट चिरान संशोधन विधेयक जिसे वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह सदन में रखेंगे

राजस्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक सदन में रखेंगे

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश करेंगे

(MP Assembly Winter Session proceedings adjourned till Tuesday) (MP Assembly Winter Session)