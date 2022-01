पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का एलान आज

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज तारीखों का एलान कर सकता है.

Passengers Please Attention! इस रूट की कई ट्रेनें रद्द हैं, जानिए कब से कब तक बंद रहेगा मार्ग

बिलासपुर मंडल के जैतहरी छुलहा सेक्शन को तीसरी लाइन से जोड़ने के प्रस्तावित कार्य के चलते कई ट्रेनों का परिचालन रोक (Passengers Please Attention) दिया गया है, अगर आप इस रूट पर यात्रा करने वाले हैं तो आप भी पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस पता कर लें.

लापरवाही की हद! आगर मालवा में कोविड पॉजिटिव लड़की के घर के बाहर नाम-पता लिखा पोस्टर चिपकाया

आगर मालवा। मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले में कोरोना (New corona case in Agar Malwa District) की एंट्री हो गई है. नोएडा से लौटी 21 साल की युवती के बारे में कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अमले ने घर के पास के इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया. लड़की को होम क्वारैंटाइन में रख दिया. मगर इसके बाद जो हरकत की वो शर्मसार करने वाली है. लड़की के घर के बाहर दीवार पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें उसका नाम, पता लिखा और सारी जानकारी चस्पा कर दी. अब इस हरकत पर अफसरों ने चुप्पी साध ली है. युवती नोएडा से गुरुवार के दिन घर लौटी थी और उसकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई. उनने अपना टेस्ट भी नोएडा में ही कराया था. तीसरी लहर का पहला केस होने से शहर में हड़कंप मच गया. जिला स्वास्थ्य मीडिया प्रभारी आरसी एरवार ने बताया कि युवती नोएडा में पढ़ाई करती थी. युवती जिस परिचित के मकान में ठहरी थी उस क्षेत्र को भी सेनेटाइज किया गया है.

बाबा महाकाल की शरण में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आरती के बाद शिव भक्ति में हुए लीन

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (kerala governor visit mahakal temple) शनिवार को उज्जैन पहुंचे. जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की.

तीसरी लहर की दस्तक! एमपी में 1577 नए कोरोना संक्रमित, इंदौर में 618-भोपाल में 347 पॉजिटिव

मध्यप्रदेश में 24 घंटे में (1577 new corona patients Reported in MP) 1577 संदिग्धों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें 618 इंदौर और 347 भोपाल के मरीज हैं. इंदौर में एक हफ्ते बाद रोजाना 5000 मरीज मिलने (5000 patients will be found daily in Indore) की आशंका जताई जा रही है.

निजामों के शहर से 'शिव' का धर्म युद्ध का ऐलान, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए सोनिया गांधी को बताया जिम्मेदार

सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी संजय कुमार के समर्थन में हैदराबाद पहुंचे. यहां उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. (cm shivraj exclusive interview with etv bharat).

MP Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव नहीं, भोपाल में ₹107.21 प्रति लीटर बिक रह पेट्रोल

नये साल के पहले हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत पूरे एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है. आज क्या हैं एमपी में पेट्रोल डीज़ल के दाम (MP Fuel Price Today) यहां पढ़िए अपने शहर का रेट.

Gold Silver Rates in MP: सोने-चांदी के दाम में फिर गिरावट, जानें आज का भाव

एमपी में आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के रेट में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है. सोने के भाव में मंगलवार के मुकाबले कमी आई है. वहीं खरीददारी के लिए ये सबसे मुफीद वक्त है. जानिए क्या है आज के (Gold Silver Rates in MP) सोने-चांदी के रेट. साथ ही कैसे मिस्ड कॉल के जरिए आप जान सकते हैं ताजा भाव.

लापरवाही का संक्रमण, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जमीन पर बिखरी दिखाई दी कोरोना टेस्टिंग स्वाब स्टिक

MP में कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है. इसमें लोग तो लापरवाही कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है. ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें यात्रियों की जांच के लिए इस्तेमाल की गई स्वाब स्टिक जमीन पर बिखरी दिखाई दीं.

जा रहे हैं शिवराज, अब कौन आएगा! कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का दावा, बीजेपी में चल रही है कुर्सी की जंग

प्रदेश को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलेगा. इसके लिए बीजेपी नेताओं में खींचतान चल रही है. ये दावा किया है कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने. उन्होंने दावा किया है कि सीएम की कुर्सी हासिल करने के लिए बीजेपी नेता ज्यादा से ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं.(cm of madhya pradesh will be changed soon pc sharma )