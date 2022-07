भोपाल। मध्यप्रदेश में शराबबंदी की मांग करते हुए राजधानी की शराब दुकान पर पत्थर चलाकर सियासी तूफान खड़ा कर देने वाली प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Former CM Uma Bharti) एक बार फिर अपनी ही सरकार को ललकारा है. उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा 'मेरा शराबबंदी अभियान शुरू हो गया है, जो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलेगा. उन्होंने कहा कि "मैं इस अभियान में उनको अपने साथ आने के लिए कहूंगी जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या अन्य किसी पद पर नहीं हैं. हम 2 अक्टूबर को भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ इस राक्षस जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मार्च करेंगे'. (Uma Bharti against alcohol)

उमा भारती का शराबबंदी अभियान फिर हुआ शुरू

पंचायत चुनाव के चलते मौन रही: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा "मैं पंचायत और निगम चुनाव के कारण चुप रही. मध्यप्रदेश में नशामुक्ति (जिसमें शराब बंदी भी शामिल है) अभियान भाजपा द्वारा किया ​गया वायदा है. मैं उसी का अनुसरण कर रही हूँ. मैं भाजपा की एक समर्थ एवं निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ इसीलिए मैंने अधिकतर पंचायत एवं निगम चुनाव हो जाने दिए. सबसे अपील करती हूं कि कोई दुविधा में न रहे. सब अपनी-अपनी जगह पर रहकर ही इस के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार ही काम करें. उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ी कठिनाई का समाधान कर रही हूं".

शराब की दुकान पर फेंका गोबर: शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार आवाज उठा रही हैं, सप्ताह भर पहले उमा भारती रात को होशंगाबाद रोड पर स्थित आशिमा मॉल के सामने बनी शराब की दुकान के सामने चौपाल लगाकर बैठ गईं थी. दुकान पर जमा भीड़ से महिलाओं को होने वाली समस्या पर चिंता जताई थी. उमा भारती ने कहा था कि 'वे मैं दुकान पर पत्थर नहीं चलाएंगी, क्योंकि पत्थर चलाना अपराध की श्रेणी में आता है. (Uma Cow Dung News Orchha)

शराब के आदी व्यक्ति को शराबी से संतुष्टि नहीं मिलती. जिसके बाद वह शराब छोड़कर नशे पर आ जाता है. जो बहुत घातक होता है. यह मध्यप्रदेश भी उसी रोडमैप पर आने वाला है. अगर हमने इसको तुरंत नहीं रोका तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे. इससे केवल महिलाएं संकट में नहीं हैं, बच्चे खासकर लड़कियां संकट में हैं. क्योंकि बाप शराब में पूरे पैसे फेंक देगा तो उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे. -उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री

