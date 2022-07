इंदौर। भाजपा नेता उमा भारती की तर्ज पर इंदौर में भी शराब बिक्री के खिलाफ जंग छिड़ गई है. शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाह नगर में महिलाओं ने शराब दुकान का विरोध करते हुए दुकान में ताला लटका दिया. महिलाओं का कहना है कि 'यह रहवासी इलाका है, यहां स्कूल है, मंदिर भी है. शराब के नशे में लोग महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत हरकतें करते हैं. यह महिलाओं का अपमान है'. इस प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को शांत कर वहां से रवाना किया.

महिलाओं ने बंद कराई शराब दुकान

डंडे लेकर पहुंची थीं महिलाएं: बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाह नगर में स्थित शराब दुकान पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचीं और उन्होंने दुकान को बंद करवा दिया. इस दौरान दुकान पर मौजूद कुछ लोगों ने विरोध किया तो महिलाओं ने जमकर बवाल काटा. खुद ही शराब दुकान के शटर गिरा कर बंद कर दिया. इस दौरान महिलाओं के हाथों में डंडे भी थे और वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही थीं. बाणगंगा पुलिस ने महिलाओं को समझाइश देकर वहां से घर भेज दिया. घटना की जानकारी आबकारी विभाग को भी दी गई है.

अश्लील कमेंट करते हैं शराबी: बताया जा रहा है कि शराब की दुकान रहवासी क्षेत्र में मौजूद है. जब महिलाएं और युवतियां दुकान के पास से गुजरती हैं तो नशे में धुत शराबी उन पर अश्लील कमेंट करते हैं. पिछले दिनों भी महिलाओं ने इसकी ​शिकायत पुलिस से की थी. लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला और युवतियों ने मोर्चा संभालते हुए शराब की दुकान को ही बंद करवा दिया. जिस तरह से महिलाओं ने शराब दुकान को बंद किया, इस तरह का विरोध आने वाले दिनों में कई और जगहों पर भी देखने को मिल सकता है.

