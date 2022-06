भोपाल। केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा शासित मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में विरोध के बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने शनिवार को आरोप लगाया कि यह योजना रक्षा सेवाओं के युवा उम्मीदवारों के सपनों को खत्म कर देगी. उन्होंने कहा, "संसद में बहस करें, पूर्व जनरलों से बात करें और विशेषज्ञों से सलाह लें कि यह नीति देश के लिए अच्छी है या नहीं." तन्खा ने आरोप लगाया कि एक मंत्रालय में तैयार की गई नीति इसे अच्छा नहीं बनाती है, यदि हितधारक और देश इसे मंजूरी नहीं देते हैं, यह एक दोषपूर्ण नीति है. उन्होंने कहा, "ऐसा ही कृषि कानूनों के साथ हुआ."

कांग्रेस ने की छात्रों से शांति की अपील: सांसद विवेक तन्खा ने उम्मीदवारों से हिंसा का सहारा लेने के बजाय शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ ना करने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि संपत्ति देश की है. ग्वालियर और इंदौर में युवकों ने हिंसक प्रदर्शन किया. उन्होंने गुरुवार और शुक्रवार को मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर और कुछ अन्य स्थानों पर रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, वाहनों को आग लगा दी, सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा किया.

अग्निवीरों को वरीयता की घोषणा के बाद भी प्रदर्शन: मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया गया था कि राज्य पुलिस सेवाओं में 'अग्निवीर' (जिन्हें भारतीय बलों द्वारा चुना और प्रशिक्षित किया जाएगा) को वरीयता दी जाएगी. राज्य पुलिस के अनुसार, ग्वालियर और इंदौर में हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 70 युवकों को गिरफ्तार किया गया है. घटना में एक एसआई और दो कांस्टेबल समेत तीन पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.

रक्षा मंत्रालय का फैसला, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण

इससे पहले शनिवार को, अग्निपथ योजना पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर, केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को जारी आंदोलन से निपटने के लिए एक चेतावनी नोट भेजा है. (Debate on Agneepath scheme in Parliament)(congress demand discussion on Aganipath)