भोपाल। आखिरकार देश में चीते लाने का 70 साल का इंतजार खत्म हो गया है. नामीबिया से एक या दो नहीं बल्कि पूरे 8 चीते भारत आ गए हैं. जिसमें 5 मादा और 3 नर हैं. अब मध्यप्रदेश का कूनो नेशनल पार्क चीतों का घर होगा. विशेष विमान से ग्वालियर आए चीतों को पीएम नरेंद्र मोदी श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे. ईटीवी भारत पर जानिये चीतों को लेकर रोचक बातें.

चीतों के भारत आने का प्रस्ताव साल 2009 में पास हुआ था.

नामीबिया की सफारी से लाए गए विशेष मेहमान चीते 70 साल बाद भारत की सरजमीं पर उतर चुके हैं.

चीता की निगरानी के लिए कूनो नेशनल पार्क में लगाए गए हैं विशेष कैमरे.

चीतों के इस्तकबाल के लिए पीएम मोदी भी श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे.

दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है चीता.

भारत लाने से पहले नामीबिया के जंगलों में इन चीतों को ट्रेंकुलाइज किया गया.

बिल्लियों की तरह आवाज निकालते हैं चीते.

एक महीने क्वॉरंटीन जोन में रहेंगे चीते.

आखों पर पट्टी बांधकर फ्लाइट में चीताें काे पूरी सतर्कता के साथ कैज में रखा गया.

साल 2009 में आया चीता लाने का प्रस्ताव

नामीबिया से देश की धरती पर पहुंचे रफ्तार के खिलाड़ी.

गति पकड़ने के मामले में स्पोर्टस कार से भी तेज होते हैं चीते.