भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने सिंधियों के लिए कभी कुछ नहीं किया. इस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''उनकी राजनीति भ्रम पैदा करके ही चल रही है. किसी एक जगह पर अटककर रह गई है. उनसे किसान की बात करो तो कहेंगे भाजपा ने कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए बात करो तो कहेंगे कुछ नहीं किया''. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''उनकी पार्टी में कब किस सर्वोच्च पद पर सिंधी समाज से कोई व्यक्ति रहा. हमारी पार्टी में तो अनेकों उदाहरण है कि उच्च पदों पर सिंधी समाज के लोग रहे हैं. इसके अलावा विस्थापित या विदेश से जो भी लोग सिंधी समाज से यहां आए उनकी नागरिकता को लेकर हमने प्रयास किया और मेरे स्वयं के गृहमंत्री रहते हमने अनेकों लोगों को यहां पर नागरिकता दी है. कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही तब इन्होंने कितने लोगों को नागरिकता दी जरा बताएं''.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान

भ्रम पैदा कर चल रही कांग्रेस की राजनीति: कल से मध्यप्रदेश विधानसभा का द्वितीय अनुपूरक बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है. इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि कम से कम 25 दिन का सत्र होना चाहिए. आज विधायक दल की बैठक का भी आयोजन किया गया है. इस पर गृह मंत्री ने कहा कि ''कांग्रेस ने कभी द्वितीय अनुपूरक बजट का इतने दिन का सत्र बुलाया है तो उदाहरण दें. इनकी तो राजनीति केवल भ्रम पैदा करके चल रही है और अनुपूरक बजट पर या किसी अन्य विषय पर सारगर्भित और जनहित के किसी भी मुद्दे पर चर्चा करें. हमें यह फ्लोर चर्चा के लिए मिला है और जनता की गाढ़ी कमाई से यह सदन चलता है इसलिए हंगामा न करें''.

कमलनाथ रोहिंग्या के ऊपर खामोश रहते हैं: कमलनाथ ने कहा था कि मध्यप्रदेश का सबसे कुपोषित जिला श्योपुर है. प्रधानमंत्री कुपोषण की चिंता किए बिना नेशनल पार्क में चीते छोड़ने जा रहे हैं. सरकार को इवेंट करने से पहले कुपोषण दूर करने पर ध्यान देना चाहिए. इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''यह चीते पूरे हिंदुस्तान में कही भी नहीं है, यह देश और मध्यप्रदेश के लिए गौरव की बात है कि प्रदेश में चीते आ रहे हैं''. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ''आज यह चीतों पर चीत्कार कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या के ऊपर खामोश रहते हैं. जहां देश की बात आती है तो इन्हें महान भारत बनाम भारत दिखने लगता है. जब भी देश के गौरव की कोई बात आएगी तो यह अपनी तकलीफ प्रदर्शित करने लगते हैं''. Narottam Mishra on Rohingya

विधानसभा सत्र में पीएम के दौरे को लेक चर्चा: 17 तारीख को प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आ रहे हैं और ऐसे में विधानसभा सत्र है उनके दौरे से सत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''कल विधानसभा सत्र का पहला दिन है और विधानसभा अध्यक्ष कार्यमंत्रणा की बैठक आयोजित करेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उस पर चर्चा की जाएगी''. Home Minister on PM Modi MP Visit

Narottam Mishra PC: सेना युद्ध लड़ रही है और सेनापति गायब है, कमलनाथ को लेकर गृहमंत्री ने कसा तंज

पोषण आहार घोटाले पर बोले नरोत्तम मिश्रा: पोषण आहार घोटाले के मामले में CAG की रिपोर्ट कब तक आएगी, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ''वैसे तो हमने 1 माह का समय मांगा है परंतु हमें लगता है 1 सप्ताह के अंदर इस पूरे मामले को आगे बढ़ा देंगे''. वहीं जय राम नरेश ने भारत जोड़ो यात्रा पर लिखा है दो बेचारे. इस पर गृहमंत्री ने कहा कि ''उन्होंने केवल दो बेचारे लिखा है, उसमें लिखना चाहिए था दो बेचारे बिना सहारे पूछ पूछ कर हारे ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे''. Narottam Mishra on MP Food Scam

जनजाति वर्ग में कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचा: कमलनाथ का कहना है जयश (जय आदिवासी युवा शक्ति) में दो फाड़ हो गए हैं और वो हमारे साथ है. इस पर गृह मंत्री ने कहा कि ''कमलनाथ के बयान से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जनजाति वर्ग में कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचा है. इसलिए अब वह एक खोह तलाश रहे हैं कि कहां पर जाकर साख बच जाए और जहां तक सम्मानीय अन्य दलों की बात है उनके लिए यह भी स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ पूरे मध्यप्रदेश में अकेले कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़वा सकते''.

kamalnath on Sindhi Samaj, Narottam Mishra Targets Congress, Home Minister on PM Modi MP Visit, Narottam Mishra on Rohingya, Narottam Mishra on MP Food Scam