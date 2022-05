BJP Core Group Committee: सिंधिया समेत सीएम के करीबियों को जगह, कई वरिष्ठ नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता

बीजेपी ने प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोर ग्रुप, प्रदेश आर्थिक समिति के साथ ही प्रदेश अनुशासन समिति की घोषणा कर दी है. शुक्रवार देर रात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा की सहमति के बाद इसकी घोषणा की. वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के दो साल बाद कमेटियों में बदलाव किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इलेक्शन कमेटी के साथ कोर ग्रुप में भी जगह दी गई है.

President RamNath Kovind MP Visit: वन नेशन-वन हेल्थ सिस्टम कार्यक्रम में शामिल होंगे महामहिम, जानें पूरा शेड्यूल

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार 27 मई से 29 मई तक मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं. महामहिम आज भोपाल में रहेंगे, सुबह 10.50 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कनवेंशन हॉल पहुंचकर रोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे, इसके बाद लाल परेड ग्राउंड में एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे.

Mahakal LIVE Darshan: बाबा महाकाल का राजा के रूप में हुआ भव्य श्रृंगार

शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया. बाबा महाकाल को आज राजा के रूप में तैयार किया गया. बाबा महाकाल ने चांदी का कुंदन जड़ टीका व भांग से बना त्रिमुण्ड और कान में नाग धारण किया. महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई. उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया. (Ujjain Mahakaleshwar temple)

President Kovind in Bhopal: आज अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भोपाल में ट्रैफिक रूट रहेगा डायवर्ट

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राजधानी भोपाल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उनकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है. राजभवन के आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है. वहीं राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक भी डायवर्ट किया गया है. (President Ramnath Kovind mp visit) (Change in traffic route of Bhopal)

constable beating in bhind: ‘तूने पुलिस को बुला लिया...’ कहकर शराबियों ने कर दी आरक्षक की पिटाई

भिंड में एक पुलिसकर्मी को शराबियों के पास पानी पीना महंगा पड़ गया. चार शराबियों ने मिलकर आरक्षक के साथ मारपीट कर दी. इतना ही नहीं, उसके कपड़े फाड़ दिये और जो वारंट लेकर जा रहा था उसे भी फाड़ कर फेंक दिया. घायल अवस्था में आरक्षक कोतवाली थाने पहुंचा और केस दर्ज कराया. अब पुलिस आरोपियों की खोज कर रही है.(Constable beating in bhind) (Alcoholics assaulted constable)

100 करोड़ की ड्रग्स: इंदौर एनसीबी की पूछताछ में आरोपियों का खुलासा, जिम्बाब्वे से भारत लाई गई ड्रग्स, दिल्ली में होनी थी डिलिवर

नारकोटिक्स विंग ने गुरूवार को होशंगाबाद के होटल में दबिश देकर लगभग 100 करोड़ रुपए की 21 किलो हेरोइन बरामद की थी. इसके साथ नाइजीरियन युवक युवतियों को भी पकड़ा था. जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हेरोइन की यह खेप जिम्बॉब्वे से लाई गई थी.

अगले पांच दिनों तक नहीं रहेगी हीटवेव की स्थिति, 2-3 दिनों में केरल तट से टकराएगा मॉनसून

मौसम विभाग ने कहा है कि अगले पांच दिनों तक देश में हीटवेव की स्थिति सामान्य रहेगी. अगले दो से तीन दिनों में केरल तट पर मॉनसून के टकराने की भविष्यवाणी भी की गई है. इससे पहले कहा गया था कि 27 मई को ही केरल तट पर मॉनसून आ जाएगा, लेकिन मौसम विभाग ने माना कि यह निष्कर्ष गलत था.

Naxalites in Balaghat : बालाघाट जिले में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जंगलों में सर्चिंग तेज

बालाघाट जिले में शुक्रवार अलसुबह नक्सलियों और हॉक फोर्स के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली भाग निकले. हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही. चार दिन पहले जिस ठेकेदार के तेंदूपत्ता फड़ में नक्सलियों ने आग लगाई थी, उसी वारदात को दोहराने वे फिर पहुंचे थे. बीते 5 दिन से नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों ने पुलिस के माथे पर पसीना ला दिया है. जंगलों में सर्चिंग तेज कर दी गई है. (Encounter between Hawk Force and Naxalites) (Hawk Force active in Balaghat district) (Searching intensifies in forests of Balaghat)

Passengers Trapped in Lift: रतलाम रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंसे 25 यात्री, ओवरवेट होने से बंद हुई लिफ्ट

रतलाम। शुक्रवार सुबह रतलाम रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में 25 से अधिक यात्री फंस गए. सभी यात्री करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंस रहे. मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया. रेलवे के इलेक्ट्रिक विभाग, आरपीएफ और जीआरपी अमले ने मौके पर पहुंचकर लिफ्ट का गेट खुलवा कर यात्रियों को बाहर निकाला. गेट खुलने पर बाहर आए यात्रियों ने राहत की सांस ली है. लिफ्ट बंद होने की वजह ज्यादा वजन होना बताया गया है.

Controversial statement on Sai Baba: मंदिर में साईं बाबा की तस्वीर देख भड़के अविमुक्तेश्वरानंद, बोले-अब यहां कभी नहीं आऊंगा

अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के विशेष प्रतिनिधि छिंदवाड़ा में बड़ी माता मंदिर और श्रीराम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, इसी दौरान वे मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा को देख बिगड़ गए. (Controversial statement on Sai Baba) जिसके बाद उन्होंने अपने एक शिष्य को फटकार भी लगाई.(Swami Avimukteshwaranand in Chhindwara)