Narottam Mishra statement: मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज, जानें- राहुल गांधी को क्या दी सलाह

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए निशाना साधा. नरोत्तम मिश्रा ने यासीन मलिक को हुई सजा पर कहा कि यह उन कश्मीरी पंडितों को श्रद्धांजलि है, जो हमारे बीच नहीं हैं.

Bhopal: खेल मंत्री सिंधिया ने नवीन छात्रावास भवन का किया लोकार्पण, खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा

मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों को सुविधाएं देने में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है. भोपाल में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने केंद्रीय आवासीय परिसर, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण किया. सभी सुविधाओं से युक्त इस छात्रावास में वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी और हॉकी खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था होगी.

Neemuch Mob Lynching: गोविंद सिंह का जुबानी हमला, कहा- भाजपा के आतंक के साये में जी रही जनता, नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री के पद के लायक नहीं

नीमच में पिटाई से हुई बुजुर्ग की मौत के मुख्य आरोपी को भले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन उसकी मौत राजनीति की धुरी बनती जा रही है. कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह ने हत्या के पीछे भाजपा का हाथ है. आज प्रदेश की जनता भाजपा के आतंक के साए में जी रही है. वहीं उन्होंने भंवरलाल को मानसिक रोगी बताने वाले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफे की मांग की है.(Neemuch Mob Lynching) (Govind Singh targeted BJP) (Condolence meeting in bhind)

Love jihad case in indore: पहचान छुपाकर 3 बच्चों के बाप ने युवती के साथ किया रेप, पीड़िता ने ट्विटर के जरिये एडिशनल कमिश्रर से की शिकायत

इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है. पीड़िता ने ट्विटर के जरिये एडिशनल कमिश्रर से शिकायत की है. युवती के अनुसार, एक युवक ने अपनी पहचान छुपाकर उसे प्रेमजाल में फंसाया और शारीरिक संबंध बनाता रहा. इस दौरान आरोपी ने उसे शादी का झांसा भी दिया. युवक की सच्चाई सामने आने के बाद उसने शिकायत की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. (love jihad case in indore) (Victim complained of rape on Twitter)

MP Fuel Price Today: उज्जैन में पेट्रोल-डीजल सबसे महंगा बिक रहा, एक क्लिक में जानें अपने शहर का नया रेट

मध्य प्रदेश में आज गुरुवार को उज्जैन में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है. बुधवार के मुकाबले पेट्रोल की कीमत बढ़कर 109.02 रुपये प्रति लीटर हो गई है. राजधानी भोपाल में पेट्रोल और डीजल के रेट क्रमशः 108.46 और 93.73 रुपये प्रति लीटर रहे. वहीं इंदौर में पेट्रोल 108.72 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. इसके अलावा डीजल के दाम 93.99 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

26 मई का राशिफलः नौकरी में न करें लापरवाही, नहीं तो हो सकता है नुकसान, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कैसा रहेगा आपका पूरा दिन ? पढ़ाई, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा ? क्या वैवाहिक जीवन में क्लेश से मिलेगी निजात ? पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लग रहा, क्या करें उपाय ? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत पर पढ़ें, आज का राशिफल-

Love Horoscope: गजकेसरी के शुभ योग में अविवाहितों के रिश्ते की बढ़ेगी आगे बात, बनेगा डेट एंड शॉपिंग का प्लान

आज 26 मई 2022 को किन राशियों का प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा. मेष से लेकर मीन तक (Daily love horoscope in hindi) की राशियों की कैसी होगी लव-लाइफ. किसे पार्टनर का मिलेगा साथ, कहां छूट सकते हैं हाथ. प्रपोज करने के लिए दिन (Love rashifal today) है बेहतर या करना पड़ेगा वेट, जानें अपनी लव-लाइफ (Daily love Rashifal) से जुड़ी हर बात.

MP नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी, जनता चुनेगी महापौर, OBC को मिली पहले से ज्यादा सीटें

प्रदेश में इस बार केवल नगर निगमों में ही प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा. मतलब राज्य में 16 नगर निगमों के महापौर सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे, जबकि नगर परिषद और नगरपालिका अध्यक्षों का चुनाव पार्षद ही करेंगे. इसका अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है.

Indore Child Marriage: मध्य प्रदेश में बाल विवाह से बचने के लिए 15 वर्षीय लड़की हल्दी की रस्म से पहले घर से भागी

Indore Child Marriage: मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी चोरी-छुपे बाल विवाह होते हैं. सरकार इसे रोक पाने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी है. ताजा मामला इंदौर का है जहा 15 साल की बच्ची की शादी उसकी उम्र से ठीक दोगुने पुरुष से कराई जा रही थी. इस दौरान मौका देख बच्ची शादी की बीच रस्म से भाग गई.

Indore Police : असहाय वृद्ध महिला और उसकी बीमार बेटी के लिए मसीहा बनी इंदौर पुलिस

इंदौर पुलिस लगातार सीनियर सिटीजन की मदद करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में इंदौर के खजराना थाना प्रभारी को एक सीनियर सिटीजन की बीमारी के बारे में जानकारी लगी तो वह भी उसकी सेवा करने के लिए पहुंच गए. थाना प्रभारी किस तरह से बुजुर्ग की सेवा करने में जुटे हुए हैं, इसके कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. (Indore Police became messiah) (Police help old woman and her daughter)