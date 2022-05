मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने दूसरी बार सुबह 6 बजे अधिकारियों की क्लास ली. सुबह 6.30 में सीएम शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिवनी और नीमच जिला प्रशासन को तलब किया. सिवनी और नीमच जिले के विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर-एसपी से उन्होंने चर्चा की. (CM Shivraj strict on law and order) (CM Shivraj take meeting at 6 am) (CM Shivraj asked feedback of schemes)

सीएम शिवराज के तेवर सख्त, दूसरी बार सुबह 6 बजे अधिकारियों की ली क्लास, योजनाओं का लिया फीड बैक

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय ने मानहानि का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. दरअसल, 31 अगस्त 2019 को भिंड में आयोजित पत्रकार वार्ता में बयान दिया था. दिग्विजय सिंह ने कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, सभी बजरंग दल, भाजपा, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं.

दिग्विजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में न्यायालय ने मानहानि का मामला दर्ज करने का दिया आदेश

राजगढ़ जिले में एक दलित की बारात में डीजे बजाने को लेकर पथराव की घटना सामने आई थी. एक सप्ताह के अंदर जिले में इस प्रकार की ये दूसरी घटना थी. मंगलवार देर रात हुई इस घटना में तीन बाराती घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही 8 आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. (Accused houses demolished In Rajgarh) (Stone pelting in procession of a Dalit) (Ruckus in procession of Dalit in Rajgarh)

MP में दलित की बारात पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर, मस्जिद के पास DJ बजाने पर हुआ था पथराव

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के साथ चुनाव कराने को मंजूरी दे दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक न हो. कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. (Body elections due to OBC reservation in MP)( OBC disappointed reservation)

OBC आरक्षण से निकाय चुनाव कराने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश, फिर भी रिजर्वेशन से नाराज है ओबीसी वर्ग, जानें वजह

ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी की आलोचना करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ की सरकार कोर्ट क्यों नहीं गई थी. अब जब बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिला दिया है तो भ्रम फैलाया जा रहा है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जनता की अदालत से भाग रही है. प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है. (Narottam Mishra questions to Kamal Nath) (latest decision on OBC reservation) (Home Minister Narottam Mishra statement)

OBC आरक्षण पर ताजा फैसले के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की कमलनाथ पर सवालों की बौछार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजकर पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जानकारी मांगी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के लिए साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे.

ओबीसी आरक्षण के साथ तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से मांगी यह जानकारी

हाईकोर्ट जबलपुर ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को निर्देशित किया है कि दूसरे राज्य के अभ्यार्थियों को इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने तथा परीक्षा में शामिल होने के अनुमति दें. खंडपीठ ने दूसरे प्रदेश के अभ्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए बेवसाइट में आवेदन प्रक्रिया संशोधन करने के आदेश जारी किये हैं. युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि आवश्यक होने पर परीक्षा की तिथि भी बढाई जाये. (Instructions of High Court about MPPSC EXAM) (Other states to appear in MPPSC exam)

दूसरे राज्यों के कैंडीडेट को MPPSC EXAM में शामिल होने के बारे में ये हैं हाई कोर्ट के नए निर्देश

उज्जैन में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है. सहारा ग्रुप में 13 करोड़ से अधिक की राशि निवेश करने वाले संभाग के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामले में सुब्रत रॉय सहित 44 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. सहारा ग्रुप की पांच कंपनियां के लोग तीन हजार निवेशकों के पैसे डकार गए हैं. निवेशकों की राशि परिपक्व होने के बावजूद उन्हें नहीं लौटाई गई. (FIR against Subrata Roy and 44 others)

सहारा ग्रुप ने की निवेशकों के साथ 13 करोड़ की धोखाधड़ी, सुब्रत रॉय सहित 44 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

मध्यप्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र में 19 हजार बेटियों के धर्म पिता कहलाते हैं. वह अब तक सामूहिक विवाह सम्मेलन के जरिए 19 हजार 7 सौ बेटियों की शादी करा चुके हैं. इस साल 19 मई को सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है जहां गोपाल भार्गव एक बार फिर क्षेत्र की बेटियों का कन्यादान करेंगे. (Samuhik Vivah Sammelan 2022) (Gopal bhargava has got 19 thousand girls married)

19 हजार से ज्यादा बेटियों के धर्मपिता कहलाते हैं गोपाल भार्गव, कन्यादान लेने के बाद निभाते हैं पिता का हर फर्ज

भोपाल क्राइम ब्रांच राजधानी के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले नाबालिग आरोपी तक पहुंच गई है. आरोपी को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उसे तमिलनाडु से ​पकड़ा है. आरोपी ने बताया कि वह एक हैकर है.

12वीं के छात्र ने 200 डॉलर में बेचा था सॉफ्टवेयर, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, E-mail से भेजी गई थी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी