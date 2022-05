राजगढ़। जीरापुर के एक गांव में दलित व्यक्ति की बारात पर पथराव करना उपद्रवियों को महंगा पड़ गया. प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर ढहा दिया. मंगलवार देर रात दलित दूल्हे की बारात पर पथराव हुआ था. मामले में पुलिस ने 21 आरोपियों के घर के बाहर निशान लगाकर मकान को चिन्हित किया था. इसके बाद गुरुवार को चिन्हित किए मकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई. फिलहाल 8 मकानों को भारी पुलिस बल के साथ राजस्व अमला, नगरपालिका निगम के अमले की मौजूदगी में पोकलेन मशीन सहित एक जेसीबी मशीन से गिराया गया.

दलित की बारात पर पथराव करने वाले आरोपियों के मकान किये जमींदोज

यह है मामला: जीरापुर थाना प्रभारी प्रभात गौड़ ने बताया कि राजगढ़ जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर जीरापुर कस्बे में मंगलवार रात करीब 11 बजे दूल्हे की बारात एक मस्जिद के बाहर से गुजर रही थी, तभी एक समुदाय के कुछ लोगों ने जश्न के दौरान DJ बजने पर आपत्ति जताई. आपत्ति के बाद बारात में शामिल लोगों ने कुछ देर के लिए संगीत बंद कर दिया, लेकिन जब बारात एक मंदिर के पास पहुंची तो उन्होंने फिर से संगीत बजाना शुरू कर दिया. पुलिस के अनुसार जिन लोगों ने पहले इसका विरोध किया था, उन्होंने कथित तौर पर पीछे से बारात पर पथराव शुरू कर दिया.

बारात निकालने के दौरान कुछ लोगों ने फेंके थे पत्थर

राजगढ़ जिले में दलित की बारात में फिर बवाल, डीजे बजाने पर जमकर पथराव, तीन लोग घायल, 6 गिरफ्तार

पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया : दुल्हन के पिता ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया. धारा 294 , 336 और 506 और अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया. जीरापुर थाना प्रभारी प्रभात गौड़ ने बताया कि मामले में एससी-एसटी के तहत भी केस दर्ज किया गया है. इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मंगलवार की रात आरोपियों ने संगीत बजाने पर आपत्ति जताई थी.

दबंगों ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी : रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने यह कहते हुए गाली देना शुरू कर दिया था कि डीजे संगीत उनकी नींद में खलल डाल रहा है और बाद में पथराव करना शुरू कर दिया. इसमें तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि जब दुल्हन पक्ष के लोग भी वहां जमा होने लगे तो आरोपियों ने उन्हें धमकी दी कि अगर उनके इलाके में डीजे संगीत फिर से बजाया जाता है और उनकी नींद में खलल पड़ता है तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

(Accused houses demolished In Rajgarh) (Stone pelting in procession of a Dalit) (In Rajgarh ruckus in procession of Dalit) ( Three people injured 6 arrested)