भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1572 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,038 हो गई है. इंदौर और भोपाल की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है. इंदौर में 618 नए मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 434 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है. राजधानी भोपाल में मिले संक्रमितों में 28 बच्चे, GMC और स्वास्थ्य विभाग के 4-4 डॉक्टर भी शामिल हैं. दो आईएएस भी संक्रमित हुए हैं. वहीं दुबई से लौटी 28 साल की महिला भी संक्रमित मिली है. वो 3 जनवरी को स्वदेश लौटी थी. अब तक विदेश से लौटे 22 यात्री संक्रमित मिल चुके हैं.

भोपाल के 75 संक्रमित मरीज लापता, हो सकते हैं सुपरस्प्रेडर

भोपाल में पिछले एक सप्ताह में यहां पर 1019 नए कोरोना के मरीज मिल चुके हैं. इसके बावजूद लोग गंभीर नहीं हैं और राजधानी में पिछले 7 दिनों में मिले 75 से ज्यादा संंक्रमितों का कोई पता नहीं है और वे कोरोना के सुपरस्प्रेडर सबित हो सकते हैं. इन लोगों ने जांच के दौरान अपना पता और फोन नंबर गलत दिया, जबकि कुछ लोग रिपोर्ट आने के बाद से अपना फोन नहीं उठा रहे हैं. अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम इनकी तलाश कर रही है, ताकि ये और लोगों को संक्रमित न पाएं.

पिछले साल विदेश से आए 1,418 यात्री लापता

इस के अलावा कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन की प्रदेश में दस्तक ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. विदेश यात्रा कर लौटे यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है, उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे गए हैं. MP में पिछले साल जनवरी से दिसंबर तक 4 हजार से ज्यादा लोग विदेश यात्रा कर भोपाल लौटे. इनमें से 2,151 लोगों ने सही पता दिया, इसलिए इनकी सैंपलिंग कराई गई. 18 की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है. वहीं 1,418 से ज्यादा लोगों की सरकार के पास जानकारी नहीं है.

भोपाल के बाद इंदौर है कोरोना का हॉटस्पॉट

इंदौर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, पिछले 15 दिनों में ही 20 गुना संक्रमण फैल गया है. 8 दिनों में ही 2360 नए मरीज मिल चुके हैं. एक्सपर्ट ने आशंका जताई है कि इंदौर में अगले सात दिनों में ही कोरोना संक्रमण का पीक आ सकता है. तब रोजाना पांच हजार मरीज मिल सकते हैं. तीन दिन से मरीजों का आंकड़ा 500 पार जा रहा है. जिला आपदा प्रबंध समिति के सदस्य डॉ. निशांत खरे बताते हैं कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी. यह बढ़ोतरी अप्रत्याशित होगी. पिछली लहर में हर दिन अधिकतम 1800 मरीज मिले थे, इस बार रोजाना 5000 मरीज मिल (5000 patients will be found daily in Indore) सकते हैं.

लापरवाही! कॉलेज में मनायी बर्थ-डे पार्टी, अब आधा दर्जन लोगों को हुआ कोरोना

वहीं ग्वालियर में 111 नए मरीज मिले, संक्रमित JAH के दो डॉक्टर, मुरार थाने के TI, एक MBBS छात्र, CRPF के ASI और एमिटी यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा छात्र शामिल है. तहसीलदार शिवानी पांडेय भी संक्रमित हुई हैं. दतिया जिले में 16, शिवपुरी में 10, मुरैना में 17 और श्योपुर में 4 नए मरीज मिले हैं. रतलाम में 24 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि जबलपुर में 96 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. छिंदवाड़ा में 15 और रीवा में 8 नए मरीज मिले हैं.

(MP Corona Update) (Omicron variant in MP ) (1572 new corona cases in MP) (75 corona patients missing from Bhopal)