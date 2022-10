.

Video: गिरिडीह में अवैध देसी शराब का धंधा, शिकंजे में युवक

गिरिडीह में दुर्गा पूजा के रंग में भंग डालने के लिए नवमी और दशमी को अवैध शराब खपाने की तैयारी थी. लेकिन पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता के कारण अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लग पाया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ युवक पकड़ा (Youth caught with illegal country liquor). शिकंजे में लिए गए युवक ने बताया कि इस मौके पर शराब की खपत ज्यादा (illegal liquor smuggling in Durga Puja) होती है. पुलिस ने बरामद अवैध शराब नष्ट करवाया और युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया. जानकारी के अनुसार बगोदर थाना क्षेत्र के दोंदलो के पड़रिया गांव होते हुए महुआ शराब का धंधेबाज एक बाइक पर प्लास्टिक की बोरी में शराब का जार दूसरे इलाके में खपाने के लिए जा रहा था. ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी हुई तब बगोदर उप प्रमुख हरेंद्र कुमार सिंह को मामले से अवगत कराया गया. इसके बाद उप प्रमुख ने बगोदर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. उप प्रमुख ने बताया कि धंधेबाजों के द्वारा अवैध महुआ शराब की खरीद-बिक्री इलाके में बड़े पैमाने पर की जाती है. गिरिडीह में अवैध देसी शराब का कारोबार (illegal country liquor in Giridih) धड़ल्ले से चल रहा और कई जगहों पर तो अवैध महुआ शराब की भट्टी भी संचालित होती है.