रिम्स की स्थिति में सुधार करना हो तो रिटायर्ड डॉक्टरों की सुनिए, निदेशक साहब! Published on: 3 hours ago

झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की कुव्यवस्था को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय काफी तल्ख (bad health system in RIMS) है. लेकिन रिम्स की वर्तमान स्थिति उन पुराने और प्रख्यात डॉक्टरों को भी परेशान करता है, जिन्होंने लंबे दिनों तक रिम्स में मरीजों का इलाज किया उनकी सेवा की. रिम्स की बदहाल व्यवस्था पर चिकित्सकों की सलाह (Retired doctors advised to improve RIMS) भी उन तमाम बातों पर रोशनी डालती है, जो कहीं ना कहीं कुप्रबंधन को दर्शाता है. रिम्स के मेडिसीन विभाग के पूर्व HOD डॉ जेके मित्रा, न्यूरो साइकेट्री के पूर्व HOD डॉ अशोक प्रसाद और रेसवेट्री एंड पल्मोनिक विभाग के डॉ लक्ष्मण ने रिम्स की वर्तमान दुर्दशा पर बेबाक बात की ईटीवी भारत रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार से (RIMS Retired doctors advised to improve system). उन्होंने कहा कि दूरदर्शिता का अभाव, समय और जरूरत के हिसाब से रिम्स को अपग्रेड नहीं कर पाने का नतीजा है कि रिम्स के जिम्मे बदनामी अधिक आती है और उपलब्धि कम है. यहां की बदहाल व्यवस्था को लेकर रिम्स के रिटायर्ड चिकित्सकों की सलाह कई तरह की जिसे सुनने और समझने की दरकार है.