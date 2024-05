WATCH: गोड्डा में उतरे भोजपुरिया सितारे, निरहुआ और आम्रपाली ने निशिकांत दुबे के लिए मांगा वोट - Lok Sabha Election 2024

Nirahua and Amrapali Dubey campaign for BJP candidate. गोड्डा में भोजपुरी फिल्म स्टार्स निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे के लिए चुनाव प्रचार किया. उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग उमड़े. ये रोड शो गोड्डा सरकंडा चौक से रोतारा चौक तक किया गया. इस दौरान नगर वासी सड़क के किनारे मौजूद मौजूद रहे. दोनों सिने सितारों ने भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे को वोट देकर जिताने की अपील की. सांसद और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि देश में पीएम नरेंद्र मोदी के विकास का डंका बज रहा तो दूसरी ओर गोड्डा में निशिकांत दुबे ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है. वहीं एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने भी निशिकांत दुबे को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है. ऐसे में गोड्डा लोकसभा के विकास में और देश की तरक्की के भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील उन्होंने लोगों से की. बता दें कि संथाल के सभी तीन लोकसभा राजमहल, दुमका और गोड्डा में 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है. इसको लेकर सभी दलों के नेता जनता को लुभाने में लग हुए हैं.