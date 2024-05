WATCH: कोयलांचल में मतदान, विभिन्न मुद्दों को लेकर लोगों ने की वोटिंग - Lok Sabha election 2024

People voted on various issues for Dhanbad Lok Sabha seat. धनबाद लोकसभा सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गयी. यहां लोगों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मतदान किया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहाभागिता दिखाई. जिला के निरसा स्थित विभिन्न बूथों पर युवा, महिला व वृद्ध मतदाताओं ने वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाया. निरसा से भाजपा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के साथ साथ पूर्व विधायक अरुप चटर्जी, झामुमो नेता अशोक मंडल ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट दिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता में काफी उत्साह है. उन्होंने देश और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग किया है. वहीं भाजपा विधायक ने दावा करते हुए कहा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार सत्ता में विराजमान होंगे.