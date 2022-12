देखें पूरी खबर

जामताड़ा: जिला का तालबेड़िया गांव मैथन डैम से विस्थापित गांव है, जहां डैम के किनारे पिकनिक स्पॉट है. यहां जनवरी माह में काफी संख्या में सैलानी आते हैं. पिकनिक मनाते हैं प्रकृति का आनंद लेते हैं. लेकिन यहां आने वाले लोगों के लिए ना सड़क की व्यवस्था है (No road in Talberia village of Jamtara) ना कोई सुविधा. स्थानीय लोग सड़क बनाने की मांग (Talberia villagers Demanded Construction of Road) कर रहे हैं.



सैलानी के लिए कोई सुविधा नहीं: नए साल के आगमन और जनवरी माह शरू होते ही पिकनिक स्पॉट पर सैलानियों का आना-जाना शुरू हो जाता है. लोग परिवार के साथ पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने आते हैं. प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं और मनोरंजन भी करते हैं. जामताड़ा के पिकनिक स्पॉट में से एक है तालबेडिया जो मैथन डैम के किनारे बसा विस्थापित गांव भी है.

जनवरी में लदना डैम में होती है भीड़: डैम के किनारे काफी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं. दोस्तों, परिवार के साथ पहुंचते हैं. जनवरी माह में नए साल के जश्न मनाने में काफी भीड़ भी होती है. लेकिन यहां आने- जाने के लिए न तो सड़क की व्यवस्था है और ना ही कोई अन्य सुविधा लोगों को मिल पाता है. आने जाने वालr सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल है. सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं.





स्थानीय लोग सड़क बनाने की कर रहे हैं मांग: स्थानीय विस्थापित संघ के नेता समाजसेवी रोबिन मिर्धा बताते हैं कि तालबेरिया मैथन डैम के किनारे बसा है. जनवरी माह में काफी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आते हैं. प्रकृति का आनंद लेते हैं. नौका विहार भी करते हैं. प्रकृति का आनंद लेने कr अच्छा जगह भी है. लेकिन यहां आने जाने के लिए सड़क नहीं है. कोई सुविधा सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई है. सड़क नहीं रहने के कारण काफी परेशानी होती है. उनका कहना है कि गांव के पास के जंगली इलाके में हाथी भी आ जाते हैं. सड़क नहीं रहने के कारण खतरा बना रहता है.