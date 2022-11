धनबाद: तोपचांची थाना क्षेत्र के दयाबांस पहाड़ के समीप नेशनल हाइवे पर तेज रफ्तार टर्बो (WB 12 BD 6633) वाहन के चपेट में आने से मोटरसाइकिल (JH 09 AM 9030) सवार राजगंज के जरमुनय निवासी झंडू विश्वकर्मा की पत्नी ममता देवी की दर्दनाक मौत हो गई (One died two injured in Road Accident in Dhanbad). जबकि पति झंडू विश्वकर्मा और एक 8 माह की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. ग्रामीणों की मदद से घायल पति और बच्ची को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है. जहां उनकी स्थित चिंताजनक बनी हुई है.





महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर नेशनल हाइवे को जाम कर दिया. बीडीओ राजेश एक्का और थाना प्रभारी जयराम प्रसाद को जाम हटाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. घंटों बाद ग्रामीण शांत हुए जिसके बाद सड़क मार्ग सामान्य हुआ.

राजगंज के जरमुनय निवासी झंडू विश्वकर्मा अपनी पत्नी और 8 माह की बच्ची के साथ अपने ससुराल बरकट्ठा से छठ पर्व मनाकर वापस अपने घर वापस लौट रहे थे. घर से महज 400 मीटर पहले तेज रफ्तार टर्बो वाहन ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. जिसमें पत्नी ममता देवी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर बरकट्ठा से मृतक महिला के परिजन पहुंचे. इस घटना के बाद मृतक के गांव और आस-पास के गांव के सैकड़ो ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और मुआवजे की मांग को लेकर नेशनल हाइवे पर उतर गए. घटना की सूचना के बाद तोपचांची पुलिस मौके पर पहुंच कर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने का लगातार प्रयास करती रही पर ग्रामीण शांत नहीं हुए. जिस वाहन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई, उस वाहन के सभी लोग अपनी गाड़ी को छोड़ कर फरार हो गए. उस वाहन में भारत सरकार का सफेद स्टीकर लगा हुआ है. जिसपर अखिलेश कुमार सीडीएमएस लिखा हुआ है. वाहन के अंदर छठ पूजा का डाला और प्रसाद रखा हुआ है.तोपचांची प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश एक्का और तोपचांची थाना प्रभारी के लिखित आश्वासन देने के बाद भी मृतक महिला का शव सड़क पर पड़ा रहा. परिजन शव को उठाने से लगातार मना करते रहे. घटना के करीब 4 घंटा बीत जाने के बाद घटनास्थल पर बगोदर विधायक बिनोद सिंह के पहुंचने के बाद मृतक महिला के परिजनों ने शव को उठाने दिया. बगोदर विधायक बिनोद सिंह (Bagodar MLA Binod Singh) पहुंच कर मृतक महिला के परिजनों को सांत्वना दिए.बगोदर विधायक का कहना है कि सरकार ने सिक्स लेन जरूर बना दिया है, लेकिन चौपारण से लेकर निरसा तक एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है. समय से लोगों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा है. सरकार को चाहिए कि आसपास के निजी अस्पतालों में समुचित ईलाज की व्यववस्था सुनिश्चित करना चाहिए.