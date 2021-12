.

VIDEO: मंत्री राजेंद्र गर्ग ने किया सब स्टेशन नसवाल का निरीक्षण Published on: 2 minutes ago



बिलासपुर: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग (minister rajendra garg in bilaspur) ने विद्युत विभाग के 33/11 के वी सब स्टेशन नसवाल का निरीक्षण (Rajinder Garg inspected sub station Naswal) किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग के 33/11 के.वी सब स्टेशन नसवाल की विद्युत क्षमता को बढ़ाने के लिए 2.50 करोड रुपए से अपग्रेड करने का कार्य प्रगति पर है. सब स्टेशन की विद्युत क्षमता 9 एम वी.ए से बढ़कर 12.6 एम वी.ए हो जाएगी. जिससे सब स्टेशन नसवाल के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को (Rajendra Garg reached bilaspur) जल्द ही विद्युत के अघोषित कटों से निजात (Power cut problem in Naswal) मिलेगी. अघोषित कटों से निजात दिलाने के लिए सब स्टेशन नसवाल में नए नए उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सब स्टेशन की विद्युत क्षमता के कार्य को लगभग 3 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा