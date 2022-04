.

सुरेश कश्यप ने मिशन रिपीट का किया दावा, बोले: जनता के हित में काम कर रही सरकार Published on: 19 minutes ago

शिमला: हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला (suresh kashyap press conference in shimla) में प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को फायदा हो रहा है. हिमाचल सरकार जनता के हित में लगातार निर्णय ले रही है. सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल दिवस के दिन प्रदेश की आम जनता को सीएम जयराम ने बड़ी सौगात दी है. अब प्रदेश में हर परिवार को 125 यूनिट बिजली निशुल्क (125 unit free electricity in Himachal Pradesh) मिलेगी. इससे साढ़े 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे. इससे पहले 60 यूनिट तक निशुल्क घरेलू बिजली (free electricity in himachal) की सुविधा दी जा रही थी. वहीं, सुरेश कश्यप ने एक बार फिर प्रदेश में मिशन रिपीट (suresh kashyap on mission repeat) का दावा किया है. उन्होंने कहा के एक बार फिर हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी. इस दौरान सुरेश कश्यप ने आम आदमी पार्टी पर (himachal bjp president on aap) भी हमला बोला है.