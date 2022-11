कॉलेज शिक्षकों को भी बायोमेट्रिक मशीन पर Attendance लगाना अनिवार्य, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश

हिमाचल प्रदेश में कॉलेज शिक्षकों के लिए भी बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी डिग्री और संस्कृत कॉलेजों के प्रिंसिपलों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं. (biometric attendance himachal)

बंद हुआ विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा, अब यहां तक ही जाएंगी गाड़ियां

कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली (Tourist city manali) के साथ लगते विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे (World Famous rohtang pass ) को मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद (Vehicles Movement) कर दिया गया है. अगले आदेश तक कोठी से रोहतांग के लिए कोई भी वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी.

अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकली यात्रियों से भरी एचआरटीसी बस, बाल-बाल बची 32 जिंदगियां

जिला कुल्लू से जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग जा रही एचआरटीसी की बस दालंग के समीप कैंची मोड़ में अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. गनीमत यह रही कि बस अनियंत्रित होकर मिट्टी के ढेर पर अटक गई. वरना इस सड़क दुर्घटना में बड़ा हादसा भी पेश आ सकता था. सड़क हादसे में सभी यात्री सुरक्षित हैं. (hrtc bus accident in Lahaul Spiti) (Road Accident in Kullu) (Hrtc bus accident lahul) (Road Accident in Lahaul Spiti)

हरोली विधानसभा सीट: मुकेश अग्निहोत्री अपनी जीत को रख पाएंगे बरकरार या राम कुमार पलट देंगे बाजी?

हरोली सीट ऊना जिले के अंतर्गत आती है. 2017 में इस सीट से कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री ने जीत दर्ज की थी. इस बार भी कांग्रेस ने अग्निहोत्री पर ही भरोसा किया है. वहीं बीजेपी ने राम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है. लगातार 4 बार जनता का भरोसा जीतने वाले मुकेश अग्निहोत्री पर एक बार से जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती है तो राम कुमार के लिए 2017 के परिणाम को इस बार पलट देना चुनौती है. (Haroli Assembly Seat)

Churah Assembly Seat: क्या चुराह में इस बार यशवंत को हराएंगे हंसराज, दांव पर बीजेपी की साख

8 दिसंबर को मतगणना के दिन पता चल पाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बनती है और किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी की जीत होती है. हालांकि सियासतदान अभी से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. इस सीट पर पीछले दो विधानसभा चुनाव से बीजेपी का दबदबा रहा है. वहीं, अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज का वोट ही इस सीट पर हार जीत तय करता है. इस बार चुराह विधानसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. (political equation of Churah assembly seat) (Churah Assembly Constituency profile)



सिरमौर में यहां पहली बार हो रही धान की खरीद, 355 किसानों को 48 घंटों में भुगतान

सिरमौर जिला के धौलाकुआं में धान खरीद केंद्र खोला गया है. 15 अक्टूबर से धान की खरीद का कार्य शुरू हुआ और यह धान खरीद 15 दिसंबर तक की जानी है. यहां पहले फसल की सैंपलिंग की जाती है और निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों पर ही खरीद होती है. पढ़ें पूरी खबर...(Paddy Center Dhaula Kuan)



हिमाचल में नई सरकार का इंतजार कर रहा सचिवालय, अधिकारी निपटा रहे सिर्फ रूटीन वर्क

हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने के बाद राजनीतिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं. सरकारी दफ्तरों में कामकाज भी नाममात्र का हो रहा है. राज्य में विधानसभा चुनाव के चलते चुनावी आचार संहिता लगी है. (himachal assembly election 2022)

दो ठाकुरों की जंग में किसके सिर बंधेगा जीत का सेहरा.. क्या पिछली हार का बदला ले पाएगी BJP?

ऊना विधानसभा सीट हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में शामिल है. यहां 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सतपाल सिंह रायजादा को जीत मिली थी. सीट से तीन बार जीत हासिल करने वाले बीजेपी के सतपाल सिंह सत्ती को हार का सामना करना पड़ा था. इस बार भी इन दोनों के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा. जानें सीट का समीकरण.. (Himachal Election Result 2022)

Car Accident in Chamba: खाई में गिरी ऑल्टो कार, चालक की मौत

चंबा जिला के नकरोड-आयल मार्ग पर भलोड़ी पंचायत के घुसोट गांव के समीप अल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई (Road accident in Chamba) है. मृतक की पहचान चमवास निवासी प्रताप चंद के रूप में हुई है.

हमीरपुर: चरस के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 1 लाख जुर्माना भी लगाया

हमीरपुर में 2 किलोग्राम से अधिक चरस रखने के तीन आरोपियों (Accused caught with charas in Hamirpur) को हमीरपुर की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और हर आरोपी को 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है. चरस पकड़ने का यह मामला साल 2021 का है. पढे़ं पूरी खबर..