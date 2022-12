नौणी पहुंचे 'फादर ऑफ बेबी कॉर्न', खेती ने ऐसी किस्मत पलटी कि सरकार भी हो गई कायल

हरियाणा में सोनीपत जिले के ग्राम अटेरना निवासी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान एक प्रगतिशील किसान हैं. अपने आस-पास के क्षेत्र में इन्हें क्रांतिकारी किसान के रूप में जाना जाता है, तो वहीं, सरकार ने इन्हें फादर ऑफ बेबी कॉर्न का नाम दिया है. नौणी में आयोजित सम्मेलन के दौरान ईटीवी भारत ने भी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान से खास बातचीत की. (kanwal singh farming tips) (Baby Corn Cultivation) (Padma Shri kanwal singh)

धर्मपुर में हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय बंद, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने अगस्त में खोला था

सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के चुनाव क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर ताला जड़ दिया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बीते 12 दिसंबर को पूर्व जयराम सरकार के अप्रैल माह के बाद लिए गए फैसलों की समीक्षा करने का फैसला किया था. (Deputy director office closed in Dharampur)

चौधरी चंद्र कुमार बने प्रोटेम स्पीकर, राज्यपाल ने दिलाई शपथ

हिमाचल में नई सरकार के चुनाव के बाद चौधरी चंद्र कुमार ने हिमाचल के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ले ली (Protem speaker of Himachal assembly) है. सोमवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की उपस्थिति में उन्हें ये शपथ दिलाई गई.

वीरभद्र के साथ साये की तरह रहे अफसर को जयराम सरकार ने दिया था पुनर्रोजगार, सुखविंदर सरकार ने किया खत्म

हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के पीएसओ रहे डीएसपी पदम दास ठाकुर का सेवा विस्तार रद्द कर दिया है. इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

शिमाल: प्रतिबंधित मार्गों पर पार्क हो सकेंगी गाड़ियां, क्रिसमस और नए साल पर ऐसी रहेगी व्यवस्था

शिमला में इस बार क्रिसमस और नए साल (Christmas and New Year in Shimla) को देखते हुए प्रतिबंधित मार्गों पर भी गाड़ियां पार्क की जा (Vehicles can be parked on restricted routes) सकेंगी. शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने पुलिस विभाग को ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि शहर में जाम की समस्या पैदा न हो. पढे़ं पूरी खबर...

OPS के लिए नए साल तक इंतजार: 10 दिन में पूरा नहीं होगा वादा, इन फार्मूलों पर काम कर रही सुक्खू सरकार

हिमाचल में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का वादा किया था. लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं लग रहा है. इसकी कई वजहें हैं, जानने के लिए पढ़ें पूरी ख़बर

वादों से मुकरने लगी कांग्रेस, अब पांच साल बाद ही होगा कैबिनेट का गठन: जयराम ठाकुर

हिमाचल सरकार के कैबिनेट गठन में देरी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा (Jairam Thakur on Himachal Congress cabinet) है. उन्होंने कहा कि सत्ता में आई कांग्रेस अब वादों से मुकरने लगी है. उन्होंने गारंटी दी थी कि 10 दिन के भीतर वादे पूरे करेंगे, लेकिन अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं की हम पांच साल में कभी भी गारंटियां पूरी करेंगे. ऐसा लगता है अब पांच साल बाद ही कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होगा.

इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे हिमाचल के सरकारी विभाग, डिप्टी CM ने खुद लिया ट्रायल

हिमाचल के सरकारी विभाग जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे. इसके लिए सरकार एक पॉलिसी भी तैयार कर रही है. सोमवार को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहन का ट्रायल (Mukesh Agnihotri took trial of electric vehicle) लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की.

कर्नल सीके नायडू टूर्नामेंट को लेकर हिमाचल क्रिकेट की टीम बिलासपुर में बहा रही पसीना

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम कर्नल सीके नायडू टूर्नामेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. आगामी 8 जनवरी से होने वाले इस टूर्नामेंट के हिमाचल के पहले मैच को लेकर हिमाचल प्रदेश की टीम बिलासपुर में इन दिनों पसीना बहा रही है. (Himachal Cricket Team Practicing in Bilaspur) (COL CK NAYUDU tournament)

कांगड़ा: 1 हफ्ते पहले लापता हुए व्यक्ति का गुम्मर में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

ज्वालामुखी तहसील के अंतर्गत आने वाले घरहू क्षेत्र से लापता एक व्यक्ति का शव गुम्मर के साथ लगते एनएच पर बनी पुली के नीचे से बरामद हुआ है. व्यक्ति की बाजुओं को कुत्तों द्वारा बुरी तरह से नोचा गया है. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए देहरा अस्पताल भेज दिया है. आगामी जांच जारी है...(Dead Body found in Gummer Kangra)