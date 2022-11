सोलन: जंगल में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, 7 दिन से था लापता

सोलन जिला मुख्यालय के साथ लगते कोठी देवरा गांव से लापता हुए युवक महेंद्र का शव (Dead body found in Pattaghat Jungle) पट्टा घाट के नजदीक सड़क के साथ लगते जंगल में मिला है. युवक बीते 7 दिनों से लापता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पढे़ं पूरी खबर...

Wheat production in Sirmaur: सिरमौर जिले में 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य

सिरमौर जिले में इस बार गेहूं की बिजाई का 50000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है. मौसम में बदलाव की वजह से पिछले साल गेहूं का उत्पादन 30000 मीट्रिक टन तक सिमटकर रह गया. निर्धारित लक्ष्य से जिले में करीब 40 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन कम हुआ. (Target of wheat production in Sirmaur)

चंबाघाट: फोरलेन निर्माण के दौरान डंगा लगाने से गांव का रास्ता बंद, ग्रामीणों ने नया रास्ता बनाने की उठाई मांग

चंबाघाट के नजदीक गांव को जाने वाला रास्ता डंगा लगाने की वजह से बंद हो गया है. जिसको लेकर रविवार को स्थानीय लोगों ने रोष भी जाहिर किया. (Shimla Chandigarh Forelane).

कुल्लू: फिर विवादों में सोलंग गांव का पुल, शटरिंग खोलते ही भरभरा कर ढहा

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग गांव को जोड़ने वाला पुल शटरिंग खोलते ही रविवार को टूट गया. बताया जा रहा है कि यह शटरिंग काफी सालों से लगी हुई थी. इस पुल का निर्माण कार्य बीते 7 सालों से चल रहा है. निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद अब प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग पर सवाल उठने लग गए हैं. (Solang bridge broken) (Solang bridge collapse)

चंबा: सर्दियों के मौसम में जानवरों का अवैध शिकार करने पर होगी सख्त कार्रवाई, वन विभाग ने दिए आदेश

सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के दौरान शिकारी जीव जंतुओं का अवैध रूप से शिकार करते हैं. ऐसे में वन विभाग चंबा ने शिकार करने वालों को चेतावनी दी है कि ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर...(Forest Department chamba strict on illegal hunting)

हिमाचल के चुनावी रण में इस बार उतरे हैं भाजपा कांग्रेस के 8 मुखिया, किस-किस को मिलेगी 2022 में सरदारी

हिमाचल में इस बार रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा यह तो 8 दिसंबर को मतगणना के दिन स्पष्ट हो पाएगा. वहीं, मतगणना से पहले सियासी दल सूबे में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायने में खास है. हिमाचल के चुनावी रण में इस बार भाजपा और कांग्रेस के 8 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उतरे हैं. इसमें से 4 मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी अपने आप को मान रहे हैं. इन दिग्गजों के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Former Himachal Congress President in assembly election) (Former Himachal BJP President in assembly election) (Himachal Pradesh elections result 2022)

इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए प्रतिभा और विक्रमादित्य सिंह, हिमाचली टोपी पहनाकर किया सम्मानित

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रविवार को मध्यप्रदेश के इंदौर में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को हिमाचली टोपी पहनाकर सम्मानित किया. (Pratibha Singh in Bharat Jodo Yatra) (Rahul Gandhi Wore Himachali Topi) (Vikramaditya Singh in Bharat Jodo Yatra)

Jhanduta Assembly Seat: एक दशक से झंडूता सीट पर BJP दबदबा, क्या इस बार भी जीत बरकरार रख पाएंगे JR Katwal

हिमाचल में 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है. अब 8 दिसंबर को नजीते आने हैं. झंडूता व‍िधानसभा सीट की बात करें तो यहां इस बार 73.86 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विवेक कुमार और भाजपा प्रत्याशी जीत राम कटवाल चुनावी मैदान में हैं. (Jhanduta Assembly Seat) (Congress and BJP Candidate in Jhanduta) (Himachal Pradesh elections result 2022)

हिमाचल विधानसभा चुनाव में अबकी बार जनरल वोटर 5.37 लाख बढ़े, वोटिंग करने वालों की संख्या में 4.33 लाख का इजाफा

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 में आम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्झ की गई है. प्रदेश में आम मतदाताओं (जनरल वोटर) की संख्या 5.37 लाख बढ़ी है. हिमाचल के मुख्य निवार्चन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि अबकी बार आम मतदाताओं की संख्या में 10.73 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हिमाचल में मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई गई मुहिम का असर हुआ है. 2022 के विधानसभा चुनावों में कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 5.37 लाख जबकि मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या में 4.33 लाख की वृद्धि हुई है. (Himachal Assembly Elections 2022) (Himachal Election 2022 Result) (General voters increased in Himachal)

हिमाचल नतीजों से पहले कांग्रेस में सरगर्मी तेज, सीएम पद के लिए अभी से लॉबिंग!

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों का एलान 8 दिसंबर को होगा, लेकिन राज्य के कांग्रेस नेताओं की राजधानी दिल्ली में सरगर्मी बढ़ी हुई है. सूत्रों की मानें तो पार्टी के आंतरिक सर्वे के बाद सीएम पद की दौड़ के लिए अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है (Himachal CM hopefuls doing the rounds in Delhi ). ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट.