CM बनने के बाद कांगड़ा का पहला दौरा, 21 दिसंबर को धर्मशाला आएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, भव्य होगा स्वागत

मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के पहले दौरे पर आ रहे हैं. 21 दिसंबर को सुक्खू धर्मशाला आएंगे. मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत को लेकर जिलावासियों समेत कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं. धर्मशाला में मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत के साथ ही जोरावर स्टेडियम में अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

युद्ध स्मारक में भारत-पाक युद्ध के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, शूरवीरों के बलिदान को किया गया याद

भारत-पाक युद्ध के शहीदों को आज मंडी में श्रद्धांजलि दी गई. शहर के संकन गार्डन में स्थित युद्ध स्मारक (War Memorial in Mandi) में भारत-पाक युद्ध का 51वां विजय दिवस समारोह (Indo Pak war Vijay Divas) मनाया गया. इस दौरान शूरवीरों के बलिदान को याद किया गया.

हिमाचल में लगे अडानी समूह मुर्दाबाद के नारे, ट्रक ऑपरेटर्स बोले- सरकार जल्द निकालें समस्या का हल

शुक्रवार को दाड़लाघाट में जहां आज एक तरफ ट्रक ऑपरेटरों और मजदूरों ने एक मंच पर आकर बैठक की तो वहीं, दूसरी तरफ ट्रक ऑपरेटरों ने अर्की के दाड़लाघाट में स्थित अंबुजा सीमेंट प्लांट के बाहर जाकर नारेबाजी की और अडानी समूह मुर्दाबाद और गो बैक के नारे भी लगाए. पढ़ें पूरी खबर...(Ambuja Cement Plant Darlaghat)

सीमेंट प्लांट बंद होने से हिमाचल में बढ़ेगी बेरोजगारी, कई परिवारों पर रोजगार का संकट

एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा में अनिश्चित काल के लिए सभी गतिविधियां बंद की गई हैं. एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा से जिला बिलासपुर और प्रदेश के करीब 3800 ट्रक ऑपरेटर जुड़े हैं. इनमें द बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर परिवहन सहकारी सभा के 2,300 ट्रक चालक माल ढुलाई कर परिवार पालते हैं. पूर्व सैनिक सभा के 1,500 ट्रक हैं. अगर प्लांट बंद होता है तो 3,800 ऑपरेटर बेरोजगार होंगे. इसके अलावा 3,800 चालक, 1,500 परिचालक बेरोजगार होंगे. (Cement factory closed in Barmana)

शिलाई में पिता और बेटी की बेरहमी से पिटाई, IGMC में चल रहा बच्ची का इलाज

सात दिन पहले सिरमौर जिले के शिलाई रोनाट क्षेत्र में एक व्यक्ति और बच्ची की पिटाई की गई. जिसमें दोनों को काफी बेरहमी से पीटा गया. जिससे दोनों को काफी चोटें आई. घायल बच्ची का इलाज शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में चल रहा है. वहीं, पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों को जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है. (Girl treatment in IGMC Shimla) (Father daughter beat by unknown people in Shillai)

KULLU: क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए टूरिस्ट एडवांस में बुक कर रहे ट्री हाउस

क्रिसमस व नए साल के जश्न के लिए बंजार घाटी में ट्री हाउस सैलानियों की पहली पसंद बने हुए हैं. यहां पर होम स्टे, गेस्ट हाउस की बुकिंग शुरू हो गई है, इसके अलावा क्रिसमस व नए साल के जश्न के लिए ट्री हाउस भी पर्यटकों के द्वारा पहले ही बुक करवा लिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर....(Tree Guest House in kullu)

रोजगार के लिए ITI Mandi में आज हुई लिखित परीक्षा, कल होगा साक्षात्कार

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में दो दिवसीय कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें आज अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था. लिखित परीक्षा में 70 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. वहीं, 17 दिसंबर को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा.

हिमाचल के राज्यपाल आर्लेकर ने दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गुरुवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की. (Himachal Governor Arlekar Meet President Murmu) (Governor Arlekar Meet President Murmu in Delhi)

जयपुर में सीएम सुखविंदर सिंह का बयान: विधानसभा सत्र के बाद होगा कैबिनेट का विस्तार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को जयपुर पहुंचे. वह आज (Sukhvinder Singh Sukhu will join Bharat Jodo Yatra) दौसा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे. हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला भी सीएम के साथ ही आए. इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा सत्र के बाद ही कैबिनेट का गठन किया जाएगा.

भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए CM सुखविंदर सिंह, कांग्रेस विधायक भी चले पैदल

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज 100 दिन पूरे हो गए. वहीं, हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह भी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए. (Sukhvinder Singh participated in Bharat Jodo Yatra)