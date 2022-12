मंडी: जिला मंडी में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में दो दिवसीय कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है. इस कैंपस इंटरव्यू में वर्ष 2018 से 2022 तक आईटीआई का कोर्स पूरा कर चुके युवाओं ने भाग लिया. इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी के प्रधानाचार्य डॉ. शिवेंद्र डोगर ने बताया कि सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा यह इंटरव्यू लिए जा रहे हैं. (Campus Interview organized at ITI Mandi) (Two day Campus Interview organized at ITI Mandi)

आज 16 दिसंबर को अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था. लिखित परीक्षा में 70 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. वहीं, 17 दिसंबर को अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा. इस कैंपस इंटरव्यू में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और टैक्टर मैकेनिक निम्न ट्रेड में पास युवा भाग ले रहे हैं. चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी रूपए 21 हजार मासिक वेतन देगी. इसके अतिरिक्त कंपनी और कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगी. (Government Industrial Training Institute Mandi) (Written exam in ITI Mandi)

