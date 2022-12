करसोग में जल शक्ति विभाग की लापरवाही से ग्रामीण परेशान, महीने में एक बार मिल रही पानी की सप्लाई

मंडी जिले के करसोग में जल जीवन मिशन (Jal Shakti Department in Karsog) के नाम पर पैसे का दुर्पयोग हुआ है. यहां जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन चुराग के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में सही ढंग से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है. आलम यह है कि ग्रामीणों को महीने में एक बार पानी की सप्लाई मिल रही है.

'पर्यटन गांधी' राज बसु बोले: हिमालय क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देना जरूरी

हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित नौणी विश्विद्यालय में आयोजित महामंथन के दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में पर्यटन गांधी राज बसु ने बताया कि हिमालय क्षेत्रों में विकास को लेकर लगातार सरकारें कार्य कर रही हैं, ऐसे में वे खुद आंदोलन के रूप में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं. राज बसु को पर्यटन गांधी के नाम से भी जाना जाता है.

ऊना में डिप्टी CM का ग्रैंड वेलकम: ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे

हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करने और पदभार संभालने के बाद मंगलवार को पहली बार मुकेश अग्निहोत्री गृह जिला ऊना वापस पहुंचे. इस मौके पर चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा और ऊना सदर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे एवं पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुकेश अग्निहोत्री का जोरदार स्वागत किया.

Year Ender 2022: VRV FOOLS से तस्करों ने शासन का बनाया था 'फूल', जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत से दहल गया था हिमाचल

Year Ender 2022: हिमाचल प्रदेश में जनवरी 2022 में एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें 7 परिवारों के चिराग बुझ गए थे. मामला जहरीली शराब के सेवन से जुड़ा हुआ था. इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे और आनन फानन में कार्रवाई की गई. कार्रवाई में पुलिस ने हिमाचल के अलग-अलग जिलों से 28 आरोपी गिरफ्तार किए थे. पढ़ें पूरा मामला...

कुल्लू: गांधीनगर में ऑटो स्टैंड का निर्माण कार्य जल्द होगा पूरा, ऑटो चालकों की समस्या का होगा समाधान

कुल्लू के गांधी नगर में ऑटो स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है. वार्ड नंबर 11 की पार्षद अमीना राजगौर ने ऑटो पार्किंग में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया और संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए कि जल्द इसका निर्माण किया जाए. पढ़ें पूरी खबर...(Auto stand built in Gandhi Nagar Kullu)

अब 27 दिसंबर को होगी डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले की सुनवाई, कोर्ट ने मांगा NHAI से जवाब

कुल्लू की ऊझी घाटी के डोहलूनाला टोल प्लाजा मामले को लेकर आपस 27 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी. सात सदस्यों की कमेटी ने टोल प्लाजा को लेकर सभी दस्तावेज भी न्यायालय में जमा किए. जिसके आधार पर न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगने के साथ ही मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि भी तय की है. पढ़ें पूरा मामला...

हिमाचल में 3 साल में 1123 रेप के मामले दर्ज, 48.5% मामलों में अपनों ने किया रिश्तों को तार-तार

हिमाचल में पिछले 3 साल में बलात्कार के 1123 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से करीब 50 फीसदी मामलों में अपने परिचित और रिश्तेदार शामिल हैं. दोस्ती और प्यार के अलावा शादी का झांसा देकर भी महिलाओं से बलात्कार के मामले सामने आए हैं. हिमाचल पुलिस द्वारा जारी किए गए आंकड़े रिश्तों के तार-तार होने की ओर इशारा करते हैं. (Rape Cases in Himachal Pradesh) (Crime Against Women in Himachal)

हमीरपुर में 55 जगह स्थापित होंगे चार्जिंग स्टेशन, सरकार की हरी झंडी का इंतजार

हमीरपुर में 55 जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है. एडीसी जितेंद्र सांजटा ने बताया कि इस सबंध में विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई है. (Charging stations for electric vehicle).

श्री रेणुका जी झील में फिर उठा सकेंगे बोटिंग का लुत्फ, 11 महीनों से बंद पड़ी थी सुविधा

Boating in Sri Renuka Ji Lake: श्री रेणुका जी में पर्यटक एक बार फिर बोटिंग का लुत्फ ले सकेंगे. पिछले करीब 11 महीनों से झील में बोटिंग बंद पड़ी थी. बोटिंग शुरू होने से पर्यटक भी अब जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं.

नौणी पहुंचे 'फादर ऑफ बेबी कॉर्न', खेती ने ऐसी किस्मत पलटी कि सरकार भी हो गई कायल

हरियाणा में सोनीपत जिले के ग्राम अटेरना निवासी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान एक प्रगतिशील किसान हैं. अपने आस-पास के क्षेत्र में इन्हें क्रांतिकारी किसान के रूप में जाना जाता है, तो वहीं, सरकार ने इन्हें फादर ऑफ बेबी कॉर्न का नाम दिया है. नौणी में आयोजित सम्मेलन के दौरान ईटीवी भारत ने भी पद्मश्री कंवल सिंह चौहान से खास बातचीत की. (kanwal singh farming tips) (Baby Corn Cultivation) (Padma Shri kanwal singh)

