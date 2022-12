शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से बीते 3 साल में प्रदेश में रेप के आंकड़े जारी किए गए हैं. जिसमें एक शर्मसार करने वाली बात सामने आई है. आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में ज्यादातर रेप के मामलों में रिश्तेदार शामिल रहे हैं. जिनमें पिता से लेकर सौतेला पिता, दादा, चचेरे भाई से लेकर अंकल और अन्य रिश्तेदार शामिल है. हिमाचल पुलिस की ओर से जारी किए गए आंकड़े प्रदेश में रिश्तों के तार-तार होने की कहानी बयां करते हैं. (Rape Cases in Himachal Pradesh) (Crime Against Women in Himachal)

3 साल में 1123 केस: हिमाचल पुलिस ने साल 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक के आंकड़े जारी किए हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में तीन साल में 1123 रेप केस दर्ज किए गए हैं. साल 2020 में 366, 2021 में 398 और साल 2022 में 31 अक्टूबर तक 364 मामले दर्ज किए गए हैं. (Rape Cases On Rise In Himachal) (HP Police registered 1123 rape cases in 3 years) (Crime in Himachal Pradesh)

हिमाचल

अपने बने हैवान- बीते तीन सालों में जो बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें से 48.5% मामलों में रिश्तेदार ही आरोपी निकले. 3 साल में कुल 1123 रेप के मामले दर्ज हुए इनमें से 48.5% मामलों में कोई रिश्तेदार ही आरोपी है. साल 2020 में कुल 366 रेप के मामलों में से 196 मामलों में रिश्तेदार शामिल थे, 2021 में कुल दर्ज 398 मामलों में 182 और साल 2022 में दर्ज 364 मामलों में 167 मामलों में अपने शामिल थे. (1123 rapes in Himachal in three years) (Mostly known person involved in rape cases in himachal)

रिश्ते हुए तार-तार: 3 साल में दर्ज रेप के कुल 1123 मामलों में 545 मामलों में रिश्तेदार या परिचित शामिल हैं. इनमें से 10% मामलों में पिता या सौतेला पिता, 6% मामलो में चचेरे भाई, 1.4% मामलों में दादा, 6.6% मामलों में चचेरे भाई, 6.6% मामलों में अंकल और 75.7% मामलों में अन्य रिश्तेदार शामिल रहे. (Mostly rape cases committed by known person in Himachal)

प्यार, दोस्ती और शादी का झांसा देकर रेप- रिश्तेदारों के बाद सबसे ज्यादा दोस्ती, प्यार और शादी के नाम पर महिलाओं के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया. 3 साल के रेप के आंकड़ों क मुताबिक 27.1% रेप क मामले दोस्ती और 16.5% रेप के मामले शादी का झूठा झांसा देकर अंजाम दिए गए. इसके अलावा 3% मामलों में लिव-इन रिलेशनशिप या लिव-इन पार्टनर आरोपी निकला. 4.6% रेप के मामलों में अज्ञात कि संलिप्तता पाई गई.

