करसोग में 7 महीने में हांफी पेयजल योजना, 17 दिन से टूटी पाइपलाइन की नहीं हुई मरम्मत, ग्रामीण परेशान

करसोग उपमंडल की परलोग-माहुंनाग उठाऊ पेयजल योजना (Parlog Mahunag lift drinking water scheme) ग्रामीणों के लिए सफेद हाथी साबित हो रही है. करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी लोगों को पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है. आलम ये है कि 17 दिन से टूटी पेयजल लाइन की मरम्मत भी नहीं हुई है. जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं. पढ़ें पूरी खबर...

Debt on Himachal MLA: ये हैं वो 10 विधायक जिनके ऊपर है सबसे अधिक कर्ज

हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 25 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms, ADR) के अनुसार प्रदेश के सबसे अधिक कर्ज वाले 10 विधायकों की बात करें तो सभी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं. सबसे अधिक कर्ज ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्रसे कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू के ऊपर है. इस लिस्ट में और कौन-कौन विधायक हैं जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

सुक्खू सरकार का पहला फैसला, विधायकों को नहीं मिलेगा VIP ट्रीटमेंट

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चंडीगढ़ और दिल्ली के हिमाचल भवन और सदन में विधायकों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी. यानि विधायकों को वीआईपी सुविधा नहीं मिलेगी. (CM Sukhvinder Singh Sukhu) (Congress MLAs in Shimla)

सीएम सुखविंदर सिंह और प्रतिभा सिंह की मुलाकात, पदभार के बाद संगठन को लेकर सीएम ने ये कहा

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी. प्रतिभा सिंह भी सीएम की रेस में थी, लेकिन हाईकमान ने सुखविंदर सिंह के नाम पर मुहर लगाई. (CM Sukhwinder Singh and Pratibha Singh meet)

हिमाचल को अफसरशाही के नए मुखिया की तलाश, रिजवी और संजय मूर्ति रेस में आगे

हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में पदभार ग्रहण कर लिया. वहीं, अब नया मुख्य सचिव कौन होगा. इसको लेकर भी तलाश और चर्चा का दौर शुरू हो गया है. (Lobbying started regarding Himachal CS).

हिमाचल के सीएम और डिप्टी सीएम ने संभाला पदभार, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बोले- भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाएंगे ट्रांसपेरेंसी एक्ट

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पदभार संभाल लिया है. इससे पहले सचिवालय पहुंचते ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया. सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में जो वादा किया गया है, उसे पूरा किया जाएगा. (Himachal CM Sukhvinder Singh sukhu)

सुनील शर्मा बिट्टू मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नियुक्त, डीएसपी बिन्नी मिन्हास को भी अहम जिम्मेदारी

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील शर्मा बिट्टू को मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया है. प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की सुरक्षा का जिम्मा डीएसपी बिन्नी मिन्हास संभालेंगे.

शपथ ग्रहण के बाद शिमला के बालिका आश्रम पहुंचे CM सुक्खू, दिए 51 हजार

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार शिमला में टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम का दौरा किया. इस दौरान सीएम ने आश्रम में बालिकाओं को मिठाइयां वितरित कीं. इस मौके पर सीएम सुक्खू ने बालिकाओं को एक लक्ष्य तय कर उसे प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने का परामर्श दिया.

पिता कारगिल युद्ध में हो गए थे शहीद, बेटे ने लेफ्टिनेंट बनकर बढ़ाया क्षेत्र का मान

हिमाचल में मंडी के जोगिंदरनगर मंडल के रोहित ठाकुर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं. जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है. बता दें कि लेफ्टिनेंट रोहित ठाकुर के पिता नंद लाल कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे. जिसके बाद रोहित ठाकुर में भी भारतीय सेना में जाने का जज्बा पैदा हुआ और वर्ष 2013 में वे सेना में भर्ती हुए. (Rohit Thakur of mandi become lieutenant in Army) (Lieutenant Rohit Thakur of Jogindernagar)

हिमाचल में सुक्खू के नाम घनी मूंछ वाले पहले CM का खिताब, ये हैं वो CM जिन्होंने नहीं रखीं मूंछें

हिमाचल के नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ले ली है. प्रदेश के इतिहास पहली बार घनी मूंछों वाला कोई मुख्यमंत्री बना है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ लेते ही प्रदेश को पहली बार कोई घनी मूंछों वाला मुख्यमंत्री मिला है. हालांकि इससे पहले के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मूंछें रखते थे, लेकिन वे हल्की मूंछें रखते थे. (CM of Himachal with mustache) (Himachal new CM Sukhvinder Singh Sukhu)