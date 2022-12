फलोदी सट्टा बाजार ने हिमाचल में कांटे की टक्कर के दिए संकेत, गुजरात में आएगी BJP

राजस्थान के सबसे भरोसेमंद फलोदी सट्टा बाजार (Phalodi Satta Bazar of Rajasthan) ने एक बार फिर से गुजरात में भाजपा की सरकार बनाने का रुझान पेश किया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश मे कमोबेश बराबर की स्थिति दर्शाई है. यानी यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर (Chances of close fight in Himachal) मानी जा रही है.

पांवटा में सरकारी राशन मिला घर पर, पुलिस ने दर्ज किया मामला

पांवटा साहिब में सरकारी राशन घर पर छिपाकर रखने का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस को कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सरकारी राशन मिला है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. (Police recovered government ration in Paonta)

HPU में छात्र गुटों में मारपीट: पहले बहसबाजी , फिर पथराव और रॉड- डंडे चले

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया. दोनों गुट किसी बात को लेकर आमने-सामने हो गए. हिंसक झड़प में 2 कार्यकर्ताओं को चोटें आई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है. (Students fight in Himachal Pradesh University)

हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी: कौल सिंह ठाकुर

कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर का दावा है कि एग्जिट पोल में जो बताया गया ठीक उसके विपरीत हिमाचल के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे. कांग्रेस 40 से 45 सीटों पर कब्जा कर सरकार बनाएगी. (himachal assembly election 2022)

रामपुर में दो व्यक्तियों का शव मिला, पुलिस कर रही जांच

रामपुर उपमंडल के ज्यूरी के साथ बधाल में 2 डेड बॉडी एक साथ मिली है. दोनों नेपाली बधाल के आसपास ही मजदूरी का कार्य करते थे.(Two people found dead in Rampur)

हिमाचल में सर्विस वोटरों ने कम किया मतदान, निर्वाचन विभाग को 58 हजार पोस्टल बैलेट का इंतजार

हिमाचल में सर्विस वोटरों के मतदान का प्रतिशत अभी तक केवल 30 फीसदी रहा है. पोस्टल बैलेट का अभी तक का आंकड़ा देखा जाए तो चुनावी ड्यूटी वाले कर्मचारियों मदतान करने में आगे हैं. अभी तक करीब 68 हजार पोस्टल बैलेट संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को मिल चुके हैं, जबकि करीब 58 हजार पोस्टल बैलेट का आना बाकी है. (Postal ballot voting continues in Himachal)

पुलिस कांस्टेबल ने की थी मारपीट, मामला दबाने के आरोप पर हाईकोर्ट ने गृह सचिव व SP मंडी से मांगा स्पष्टीकरण

मंडी के रत्ती इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक महिला से दुर्व्यवहार व उसके पति से मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव व एसपी मंडी से स्पष्टीकरण मांगा है. (High court sought clarification from SP Mandi)

तेंजिन अस्पताल से पंथाघाटी सड़क मार्ग पर गाड़ियां पार्क करने का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

शिमला के उपनगर पंथाघाटी में सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से पार्क की गई गाड़ियों को हटाने की गुहार लगाने संबंधी याचिका में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. मामले पर सुनवाई 8 दिसंबर को होगी.(High court sought clarification from the government)

सात साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित, बद्दी में हुई थी दरिंदगी

बद्दी में सात साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर हत्या के दोषी की फांसी की सजा पर पुष्टिकरण के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. उत्तर प्रदेश के आकाश ने बच्ची के अपहरण के बाद उससे दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी (Baddi seven year old girl rape case) थी. निचली अदालत ने आकाश को फांसी की सजा सुनाई थी. उसने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. पढ़ें पूरी खबर...