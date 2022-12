शिमला: हिमाचल में पोस्टल बैलेट से मतदान जारी है. प्रदेश में अब तक सर्विस वोटरों और पोलिंग स्टाफ में से 53 फीसदी ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है. अभी तक करीब 68 हजार पोस्टल बैलेट संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को मिल चुके हैं, जबकि करीब 58 हजार पोस्टल बैलेट का आना बाकी है. पोस्टल बैलेट से मतदान करने वालों का आंकड़ा देखा जाए तो साफ है कि चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारी इसमें आगे हैं, जबकि सर्विस वोटर मतदान में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं. (Postal ballot voting continues in Himacha)

सर्विस वोटरों के मतदान का प्रतिशत कम: हालांकि प्रदेश में चुनाव 12 नवंबर को हो चुके, लेकिन सर्विस वोटर और पोलिंग स्टाफ अभी भी मतदान कर रहे हैं. हिमाचल में अभी तक पोलिंग स्टाफ में से करीब 80 फीसदी मतदान कर चुके हैं, जबकि सर्विस वोटरों में केवल करीब 30 फीसदी ने ही मतदान किया है. चुनाव विभाग वोटरों से जल्द मतदान करने की उम्मीद कर रहा है. हिमाचल में अभी तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों तक करीब 68 हजार पोस्टल बैलेट आए हैं. निवार्चन विभाग की ओर से जारी किए सभी पोस्टल बैलेट में से करीब 58 हजार पोस्टल बैलेट आना अभी भी बाकी है. (Voting percentage of service voters is low)

पोलिंग स्टाफ में मतदान को लेकर बढ़ा उत्साह: हिमाचल में पोलिंग स्टाफ और चुनावी ड्यूटी में लगे अन्य कर्मचारियों काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस वर्ग के करीब 80 फीसदी से ज्यादा वोटर मतदान कर चुके हैं, हालांकि 2 दिन अभी बाकी बचे हुए हैं. लेकिन जिस रफ्तार से यह मतदान कर रहे हैं, उससे इनका मत प्रतिशत अभी और बढ़ सकता है.

हिमाचल में अबकी बार निवार्चन विभाग की ओर से सर्विस और चुनावी डयूटी वाले कर्मचारियों को कुल 1,27301 पोस्टल बैलेट जारी किए गए. इनमें से 59742 पोस्टल बैलेट पोलिंग स्टाफ और संबंधित चुनावी डयूटी वाले कर्मियों-अधिकारियों को जारी किए गए, जिनमें से 47971 ने अपना मतदान पोस्टल से कर दिया है. इस तरह करीब 80 फीसदी पोलिंग स्टाफ वोटर मतदान कर चुके हैं.

58, हजार 829 वोटरों का मतदान बाकी: 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के लिए निवार्चन विभाग की ओर से अबकी बार सर्विस वोटरों को ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटिड पोस्टल बैलेट सिस्टम से 67559 पोस्टल बैलेट जारी किए गए. इनमें से मात्र 20501 ने अभी तक वोटिंग की है. इनका मत प्रतिशत करीब 30 फीसदी है.

ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटिड पोस्टल बैलेट सिस्टम से पोस्टल बैलेट सेना, सीआरपीएफ व बीएसफ आदि जवानों के लिए जारी किए गए हैं जो कि देश में अलग-अलग जगहों पर अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, लेकिन सर्विस वोटरों के मतदान की गति धीमी है. अभी 2 दिन बाकी है, मगर ऐसा लग रहा है कि इनके मत का आंकड़ा ज्यादा रहने वाला नहीं है. कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक 68472 वोटर वोटिंग कर चुके हैं. इसके बाद अब 58829 वोटरों द्वारा मतदान किया जाना बाकी है.



अन्य 3 वर्गों ने अबकी बार किया 95 फीसदी मतदान: हिमाचल में अबकी बार 5 वर्गों को पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे. इनमें सर्विस वोटर, पोलिंग स्टाफ या चुनावी ड्यूटी में अन्य स्टाफ, दिव्यांग, 80 साल से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग मतदाता और इमरजेंसी सेवाएं देने वाले स्टाफ शामिल हैं. 12-डी फार्म भरने के बाद इनको पोस्टल बैलेट जारी किए गए. सर्विस और पोलिंग स्टाफ इन दिनों मतदान कर रहा है, जबकि बाकी 3 वर्गों के वोटरों को जारी कुल पोस्टल बैलेट 39861 में से 38207 ने पोस्टल बैलेट से मतदान कर चुके हैं. इन तीन वर्गों ने 1 नवंबर से 10 नवंबर तक पोस्टल से मतदान किया.

इनमें 80 साल से अधिक के 31701 वोटरों में से 30909 ने मतदान किया जो कि 97.5 फीसदी है. वहीं दिव्यांग में से कुल 6882 में से 6426 ने मतदान किया जो कि 93.3 फीसदी है. वहीं 1278 एमरजेंसी वालों से 872 ने मतदान किया है जो कि 68.23 फीसदी है. इन तीनों वर्गों में कुल 95.85 फीसदी ने मतदान किया है.

8 दिसंबर को यहां से देखें मतगणना का अपडेट: हिमाचल प्रदेश निवार्चन विभाग 8 दिसंबर को मतगणना करेगा. इसकी अपडेट देने के लिए चुनाव विभाग ने तैयारियां की हैं. लोगों को चुनाव आयोग के वैबपोर्टल eci.gov.in. के मोबाइल ऐप voter helpline पर चुनावी अपडेट समय-समय पर मिलता रहेगा.काउंटिंग शुरू होने से 72 घंटे पहले एक्टिव होगा हेल्पलाइन नंबर 1950 .मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दिन उनके कार्यालय में मतगणना संबंधी सूचना एवं शिकायतें प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 मतगणना आरंभ होने से 72 घंटे पहले क्रियाशील होगा.

उन्होंने कहा कि चुनाव विभाग द्वारा सूचना के सुचारू संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतगणना केंद्र पर सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा.जिला निर्वाचन अधिकारी सूचना के संप्रेषण के लिए मतगणना केंद्रों पर संचार सुविधा सुनिश्चित करेंगे. मतगणना के रुझानों की जानकारी वेब-पोर्टल, एप्लिकेशन ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ पर भी उपलब्ध है. हिमाचल के चुनावी रुझान व परिणाम का www.results.eci.gov.in लिंक मतगणना के दिन, यानी 8 दिसंबर को ही क्रियाशील होगा. (himachal assembly elections 2022) (Counting of votes in Himachal on December 8)

