पंचतत्व में विलीन हुए देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

देश के पहले वोटर श्याम सरन नेगी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया. पारंपरिक रस्मों रिवाज के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई. उनकी अंतिम यात्रा में डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक और एसपी किन्नौर विवेक चहल भी मौजूद रहे. (Shyam Saran Negi funeral) पढ़ें पूरी खबर...

Himachal Congress Manifesto: कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र, पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरियां देने का वादा

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी (Himachal Congress manifesto) कर दिया है. कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि पहली कैबिनेट में सरकार एक लाख नौकरियों को पर मुहर लगाएगी. इसके अलावा कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में बढ़ोतरी, आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नई नीति, पुलिस कॉन्ट्रैक्ट को 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित करने, पांच लाख यवाओं को रोजगार देने जैसे वादे भी जनता से किए है. पढे़ं पूरी खबर...

भाजपा के दूल्हे जयराम का 12 नवंबर को प्रदेश की जनता से होगा तलाक: सुक्खू

हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और नादौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान कई खुलासे किए हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान कांग्रेस प्रदेश में बिन दूल्हे की बारात है और कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश में कोई ऐसा काबिल नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सके का भी पलटवार किया है. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर. (Sukhvinder Singh Sukhu on Anurag Thakur) (Sukhvinder Singh Sukhu on Himachal election 2022) (Himachal Assembly Election 2022)

भाजपा 365 और 24 घंटे रहती है तैयार, कोड ऑफ कंडक्ट का भी नहीं करती इंतजार: जेपी नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई खुलासे किए हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज जरूर बदलेगा और भाजपा फिर से अपनी सरकार बनाएगी. (JP Nadda on Himachal Assembly election 2022) (JP Nadda on Congress)

Shyam Saran Negi: लोकतंत्र के महापर्व के प्रति जज्बा ऐसा की जाते-जाते भी कर गए वोट

मतदाता के प्रति क्या कोई इतना उत्साहित भी हो सकता है कि अपने अंतिम समय में भी वोट डालने से पीछे न हटे ? जी हां ऐसी ही कहानी है देश के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी की. जिनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए. शनिवार सुबह तीन बजे उनका निधन हो गया है. जाते-जाते भी श्याम सरन नेगी विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट कर गए. श्याम सरन नेगी लोकतंत्र (First voter of India Shyam Saran Negi) के महापर्व यानी चुनावों के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने अंतिम पड़ाव पर भी वे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करते रहे.

देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी के निधन पर राहुल गांधी ने जताया शोक

देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन हो गया है. किन्नौर निवासी श्याम सरन नेगी ने बीते 2 नवंबर को ही विधानसभा चुनाव के लिए अपना पोस्टल वोट डाला था. वहीं, मास्टर श्याम सरन नेगी के निधन पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शोक जताया है. (Shyam Saran Negi passes away) (shyam saran negi death) (Rahul Gandhi on Shyam Saran Negi death )

श्याम सरन नेगी के निधन पर CM Jairam हुए भावुक, सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट

देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन हो गया है. किन्नौर निवासी श्याम सरन नेगी ने बीते 2 नवंबर को ही विधानसभा चुनाव के लिए अपना पोस्टल वोट डाला था. वहीं, मास्टर श्याम सरन नेगी के निधन पर सीएम जयराम ठाकुर ने भी शोक जताया है. क्या बोले सीएम जयराम जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर....(Shyam Saran Negi passes away) (shyam saran negi death)

चुनाव से पहले आयकर विभाग की शिमला में बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त

आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति की आशंका के चलते एक साथ कोटखाई, खलटूनाला, संजौली, भट्ठाकुफर न्यू शिमला, सोलन में कई स्थानों के अलावा चंडीगढ़ में दबिश (Income Tax Raid In Shimla) दी.

हिमाचल सरकार लेगी 2 हजार करोड़ का कर्ज, मोदी की 9 नवंबर वाली रैली के दिन आएगा खजाने में पैसा

हिमाचल सरकार चुनाव के बीच 2 हजार करोड़ का कर्ज़ लेगी. पीएम मोदी की 9 नवंबर की रैली के दिन ये रकम खजाने में आ जाएगी.कर्ज़ की अनुमति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक से भी सहमति राज्य को मिल गई है. (Himachal government will take a loan) (Money will come on the day of November 9)