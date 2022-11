शिमला: हिमाचल सरकार चुनाव के बीच 2 हजार करोड़ का कर्ज़ लेगी. पीएम मोदी की 9 नवंबर की रैली के दिन ये रकम खजाने में आ जाएगी. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है. कर्ज़ की अनुमति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक से भी सहमति राज्य को मिल गई है.सोमवार 7 नवंबर को इसके लिए नीलामी होगी और फिर 9 नवंबर को राज्य सरकार के कोषागार में लोन का पैसा आ जाएगा. (Himachal government will take a loan) (Money will come on the day of November 9 )

हिमाचल पर 70 हजार करोड़ का कर्ज: वित्त विभाग विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रेजरी का बैलेंस बरकरार रखने के लिए यह राशि लोन के रूप में ले रहा है. जयराम सरकार ने चुनाव से पहले राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को नए वेतन आयोग के बाद एरियर की पहली किस्त जारी की थी. एरियर 50000 और 60000 रुपए की सीलिंग के साथ दिया गया था. अब वेतन व अन्य देनदारियां हैं. राज्य के ऊपर इसके साथ ही 70 हजार करोड़ का कर्ज हो गया है. नई सरकार को भी खर्च चलाने के लिए लोन लेना पड़ेगा. ((government employees in Himachal Pradesh) )

