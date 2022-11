शिमला: आजाद भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी ने आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया. वह 105 वर्ष के थे. उनके निधन पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है. राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा की 'आजाद भारत के पहले मतदाता, श्याम सरन नेगी जी का निधन एक दुःखद समाचार है. उन्होंने देश को स्वतंत्र आसमान में पहली सांस लेते देखा था, और अपनी आख़िरी सांस तक लोकतंत्र की डोर को थामे रखा. नेगी जी हमें सदा देश के प्रति हमारे दायित्व की याद दिलाएंगे.' (Shyam Saran Negi passes away) (shyam saran negi death) (Rahul Gandhi on Shyam Saran Negi death)

बता दें कि डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने श्याम सरन नेगी के निधन की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि मास्टर श्याम सरन नेगी दुनिया को अलविदा कह गए हैं. मास्टर श्याम सरन नेगी का स्वास्थ्य काफी लंबे समय से खराब चल रहा था. उन्हें पैरों में काफी दर्द रहता था, आंखों से कम दिखाई देता था और उन्हें कान में भी दर्द था. आज प्रशासन सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करेगा. 2 नवंबर 2022 को जिला प्रशासन द्वारा हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के लिए डाक मतपत्र के जरिए उनके घर से ही उनका वोट लिया. (India first voter cast his last vote on 2 Oct 2022) (Himachal Assembly Election 2022)

