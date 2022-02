ईडी की गिरफ्त में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम (1993 Mumbai blasts mastermind Dawood Ibrahim) के भाई इकबाल कासकर को धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. जेल में बंद कासकर के खिलाफ हाल ही में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अंतरराष्ट्रीय टी-20 मुकाबलों के लिए धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम तैयार, क्यूरेटर ने पिच को लेकर कही बड़ी बात

तकरीबन चार वर्षों बाद धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मैच का आयोजन किया जा रहा है. 26 और 27 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच दो टी-20 मैच (India vs Sri Lanka T 20 match) खेले जाएंगे. मैच को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. बीसीसीआई ने दर्शकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मैच के आयोजन की मंजूरी दे दी है. वहीं, दूसरी ओर पिच क्यूरेटर ने कहा कि मैच को लेकर दो पिच तैयार किए गए हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

बिलासपुर नहीं बनेगा नगर निगम, जानें मंत्री सुरेश भारद्वाज ने क्या कहा

बिलासपुर को नगर निगम बनाने की चाह रखने वाले नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के सपना फिलहाल साकार नहीं हो (Bilaspur will not become a mc)पाएगा. शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बिलासपुर को नगर निगम बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया. शुक्रवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेश भारद्वाज ने (Minister Suresh Bhardwaj visit to Bilaspur)कहा कि एम्स बन जाने से बिलासपुर को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता. यहां पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कुर्सी पर राजनीति: कुलदीप राठौर बोले- कांग्रेस की चिंता छोड़ अपनी कुर्सी की चिंता करें जयराम

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर (Kuldeep Singh Rathore on Una tour) का ऊना पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने (Kuldeep Rathore targeted CM Jairam) कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और खुद उनकी कुर्सी पूरी तरह से महफूज है. हिमाचल प्रदेश में इस वक्त यदि किसी की कुर्सी महफूज नहीं है तो वह जयराम हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

चंबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ, आशा कुमारी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता

जिला चंबा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. कई लोगों ने भाजपा से (bjp workers join congress in chamba) नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है. आशा कुमारी (asha kumari on bjp) ने कहा कि आज बीजेपी सरकार से लोग परेशान हैं. लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. धीरे-धीरे लोग बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर...

सुंदरनगर के पुराना बाजार क्षेत्र से दो नाबालिग लड़कियां लापता, जांच में जुटी पुलिस

सुंदरनगर में पुराना बाजार क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने (Two minor girls missing in Sundernagar) का मामला सामने आया है. बीएसएल पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है. डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

किन्नौर में नशा तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई जारी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन

किन्नौर वैसे तो किसान-बागवान व अपनी सुख समृद्धि व शांत इलाकों के श्रेणी में आता है, लेकिन जिले में अब धीरे-धीरे बर्फ की सफेद चादर के बीच नशा कारोबारियों ने आपने पैर पसार लिए हैं. जिले में अब चिट्टे का कला कारोबार बढ़ने लगा (DRUG SMUGGLERS ARRESTED IN KINNAUR) है. वीरवार शाम को किन्नौर पुलिस ने दो लोगों से कोठी क्षेत्र मे 10.8 ग्राम चिट्टा बरामद किया, इससे पहले टापरी से भी पुलिस ने हेरोइन समेत एक तस्कर को पकड़ा था. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कुल्लू में नशा तस्करी: 34 ग्राम हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार

जिला कुल्लू में सबसे अधिक नशा तस्करी के मामलों का खुलासा पुलिस कर (drug smugglers arrested in kullu) रही है. इसी कड़ी में पुलिस ने कुल्लू के प्रवेश द्वार बजौरा में 34 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने (sp kullu on drug case) मामले की पुष्टि की है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

कोटखाई में एक घर में लगी आग, लाखों का नुकसान...एक शख्स झुलसा

हिमाचल में आगजनी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही (fire incident in himachal) हैं. ताजा मामला तहसील कोटखाई की ग्राम पंचायत रामनगर के मिहनी गांव का है. आगजनी में करीबन 2 से 2.50 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. मामले की पुष्टि एसपी शिमला डॉ. मोनिका ने की (sp shimla on fire incident) है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

ठगों से सावधान ! नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं साइबर ठग, शिमला पुलिस ने जनता से की ये अपील

हिमाचल प्रदेश में साइबर (cyber crime cases in himachal) अपराध तेजी से फैलता जा रहा है. साइबर ठग नए-नए हथकंडे अपना ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. अलग-अलग तरीके से साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार साइबर ठगों पर अपनी कड़ी नजर रखे हुए है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

