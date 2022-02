हमीरपुर: हिमाचल कांग्रेस की पीठासीन अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी ने हमीरपुर में जयराम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोगों में डर है कि कांग्रेस के सदस्यता ली तो प्रदेश भाजपा सरकार उनके ऊपर दबाव बनाएगी. उन्होंने कहा हिमाचल में लोग डरे हुए हैं कि यदि वह कांग्रेस के सदस्यता (Congress Membership Campaign in Himachal) लेंगे तो बाद में परिवार के ऊपर प्रदेश सरकार की तरफ से दबाव (Congress allegation on Jairam government.) डाला जाएगा. सदस्यता अभियान के रिव्यू बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने यह बयान दिया है.

हिमाचल कांग्रेस की पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer of Himachal Congress) और पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी व हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने हमीरपुर में सदस्यता अभियान का रिव्यू (Congress Membership Campaign meeting in Hamirpur) किया. इस बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के पदाधिकारी और कांग्रेसी विधायक विशेष रूप से मौजूद रहे.

कांग्रेस का जयराम सरकार पर आरोप.

दीपा दास मुंशी ने कहा कि प्रदेश में लोगों में प्रदेश भाजपा सरकार का भय (serious allegations against Jairam government) है. लोग सदस्यता ना भी ले लेकिन वह अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और हिमाचल में पहले ही 4-0 से उपचुनावों (Congress wins in Himachal by-elections 2021) में जीत हासिल की गई है. कांग्रेस पार्टी क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर विश्वास रख रही है. सदस्यों की संख्या बेशक कम होने से सक्रिय सदस्य जोड़े जाएंगे.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में सदस्यता अभियान को रिव्यू किया जा रहा है. डिजिटल मेंबरशिप के लिए भी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है. 31 मार्च तक सदस्यता अभियान को पूरा किया जाना है. उन्होंने माना कि अन्य राज्यों में चुनाव के कारण प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और नेताओं की ड्यूटी लगी है जिस वजह से अभी सदस्यता अभियान गति नहीं पकड़ पाया है, लेकिन आगामी दिनों में और अधिक तेजी से यह अभियान पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बार फर्जी नहीं बल्कि असली मेंबरशिप होगी.

